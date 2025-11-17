我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁云菲身心狀況引來粉絲擔憂。（圖／中天提供）

女星梁云菲（Nana）從節目《國光幫幫忙》出道，過去曾和金剛有過一段戀情，率真的作風受到粉絲喜愛，不過近來她卻驚爆罹患憂鬱症，經過專業檢測，目前處於「前額葉失能」的狀態，不僅靈魂像是被抽空，整個人像停機一樣，除了吃飯以外的時間都像是個廢人，狀態只有一個慘字。梁云菲在IG寫下「前額葉失能日記」，吐露自己3個月以來，每天躺在床上什麼都做不了，就像是靈魂被抽空一樣，「除了進食，其他時間像是個廢人，偶爾勉強跟朋去赴約，可以笑，可以表現自若，但總是很快就感到能量耗盡。」甚至回廠商訊息，一些簡單的工作，都讓她感到吃力還想逃避，已經嚴重影響生活，好在梁云菲有病識感，馬上尋求專業協助，做了NIRS 近紅外線腦血流檢測，藉由語言流暢度測試，觀察前額葉皮質的活化反應。她也說明，前額葉在大腦中，負責情緒調節、專注力、行為控制、計畫與語言的核心，血流越高 ，代表大腦前額葉越活化，功能越正常，結果顯示她目前處於重度憂鬱的中間值，是「非典型憂鬱症鬱期」。梁云菲感嘆，原本以為自己只是懶或是體力不好，沒想到是前額葉失能，「如果沒有檢測，我真的不知道原來處於鬱期好一陣子，憂鬱不是一定要想不開或表現負面，有時候空轉，感覺靈魂被抽空，或是感受不到情緒，這也是憂鬱的一種表現。」也鼓勵和她有相同困擾的人，接受每個階段的自己，勇敢面對。