我是廣告 請繼續往下閱讀

生涯單節得分新高 ：單節狂砍21分。

：單節狂砍21分。 生涯單節三分命中數新高 ： 單節飆進7記三分。

： 單節飆進7記三分。 生涯單場三分命中數新高 ： 僅用一節的時間，就超越了此前單場最高的6記三分。

： 僅用一節的時間，就超越了此前單場最高的6記三分。 生涯最高得分紀錄 ：32分刷新紀錄

：32分刷新紀錄 隊史紀錄： 穆迪成為勇士隊史上，繼傳奇射手柯瑞和湯普森（Klay Thompson）之後，第3位能單節至少命中7記三分的球員。

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士今（17）日作客紐奧良鵜鶘。儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）手感不佳，勇士仍在穆迪（Moses Moody）狂轟生涯新高32分的帶領下，終場124：106打爆墊底的鵜鶘，豪取三連勝、近5場比賽中的第4勝。鵜鶘則苦吞5連敗，而且在下一場打雷霆、再下一場打金塊的可怕賽程下，極有可能延續連敗頹勢。勇士在開局打出10：6攻勢，逼得鵜鶘喊出暫停後，勇士新星穆迪狂轟7記三分球、砍下21分，勇士全隊在首節就投進10顆三分 ，再加上15籃板、13助攻的亮眼表現，讓他們打出單節44：28的攻勢。44分也成為了勇士隊本賽季的單節最高得分紀錄。穆迪在首節比賽中展現了驚人的手感，他總共出手8次，僅投失一球，且所有進球都是外線三分投射。穆迪個人單節的三分球命中數，甚至超過了鵜鶘隊全隊的總和。憑藉這股無人能擋的氣勢，穆迪一舉創造了以下多項自己的生涯新紀錄：第二節鵜鶘吹起反攻號角，一開始打出6：1攻勢後，把握穆迪、柯瑞都熄火的情況下，單節攻下21：17的攻勢。半場結束，勇士依然以61：49大幅領先鵜鶘。上半場勇士當家球星柯瑞手感罕見低迷，6次出手全數落空，包含3記三分球，僅靠著3次罰球取得3分，外帶1籃板與2助攻，同時出現2次失誤與2次犯規。然而，即便手感冰冷，柯瑞在場上的影響力依舊顯著，他的正負值達到 +14，為全隊第二高。雙方易籃再戰後，鵜鶘的防守顯然更進入狀況，加上墨菲（Trey Murphy III）的進攻火力，單節得分鵜鶘僅以22：24輸2分，但因首節失分過多始終無法把比分追近。值得一提的是，柯瑞直到第3節末段才砍進個人本場第一個三分。末節穆迪在一波快攻跟進的扣籃砍下32分，刷新個人的生涯得分新高。挾著這股氣勢，勇士直接把分差再度拉開至20分，比賽也就此定調。勇士團隊此役一共轟進24顆三分球。穆迪全場攻下32分、三分球12投8中，不僅創下個人生涯新高的得分，首節飆進7顆三分球也寫下個人多項紀錄以及隊史紀錄。當家球星柯瑞只進帳9分，巴特勒則攻下18分。鵜鶘方面依然只靠墨菲撐起進攻大旗，全場攻下20分。全隊正負值僅1人是正數，與勇士先發5人全是正雙位數的的情況大相徑庭，也因此吞下敗仗。