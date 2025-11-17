我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣文雅畜牧場毒蛋2度流向台中，第二次還是在移動管制之後！市長盧秀燕今天肯定下屬作為，強調「如果沒有食安處主動查獲跟通報，中央跟地方可能就不曉得這事情」。市議員朱元宏也稱讚，台中在非洲豬瘟事件被打得體無完膚，但市府團隊高效率，「如果不是台中，中央不會知道移動管制有了破口」。台中市在芬普尼毒蛋風波時，7日被通知雞蛋流向2家超市、2家蛋行，但食安處10日稽查時，發現梧棲龍忠蛋行又進了一批文雅畜牧場的蛋，業者宣稱是文雅通知已經解除管制，才去彰化載的。食安處將該批雞蛋送驗，再度驗出芬普尼，引起各界譁然，質疑管制期間為何還能有4萬顆蛋被運出？國民黨市議員朱元宏今（17）日質詢時指出，雖然非洲豬瘟事件把中市府打得體無完膚，但在毒蛋風波中，市府很有效率的封存、要求下架，事後積極稽查又驗出一批毒蛋，食安處勇於任事值得讚賞，他不解為何中央祭出管制令，毒蛋卻仍外流？幸好台中市讓中央知道移動管制有了破口。盧秀燕答詢時肯定下屬作為，強調食安處稽查力度很夠、同仁認真，才能貫徹主動查獲、主動通報、要求下架3步驟。她表示「照理說市面上不該有這批蛋出現，如果沒有食安處主動查獲跟通報，可能中央跟地方就不曉得這個事情」。衛生局長曾梓展表示，中央通知有芬普尼蛋時，食安處要求兩大超市、兩家蛋行將洗選蛋、籃裝蛋通通下架。10號再稽查時發現竟又出現一批蛋，龍忠蛋行的說法，是文雅畜牧場8日表示已解除管制，9號才再新進一批蛋；至於是誰解除管制，要請檢調再去查。發生芬普尼蛋事件後，食安處已經查驗23處，只有龍忠蛋行有異常。朱元宏除了讚許市府，也再次強調「如果不是台中，中央不會知道毒蛋移動管制有破口」。