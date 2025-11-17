Super Junior剛結束台北演唱會，接下來TWICE也要在高雄、台北開唱。不過演唱會變多，爭議也變多，消基會今年就接到多起「演唱會座位視線不良」申訴，有消費者花了數千元購票入場，卻只能看到舞台後方鐵架、攝影機或LED牆背面，感到不合理。消基會呼籲，主管機關應儘快制定具體規範，維護消費者權益。
買票前難以掌握遮蔽範圍 補償措施不透明
根據消基會彙整資料，消費者投訴主辦單位包括理想國演藝股份有限公司、拓元股份有限公司與寬宏藝術經紀股份有限公司等。案件顯示，即便主辦單位事前公告「部分區域視線遮蔽」，但實際現場的遮蔽狀況往往超出預期，舞台設計、道具升降、燈光吊架、攝影機軌道等，都可能讓消費者在整場演出中無法清楚觀看表演。
其中有個案指出，雖然主辦方公告「開演十分鐘內可向工作人員反映並調整座位」，但當日現場滿場，工作人員回覆「無其他座位可調，僅能退票或原位觀賞」。消費者無奈表示：「退票等於錯過難得的演出，不退又看不到舞台全貌，只能吞下委屈。」消基會指出，此情況並非個案，而是制度上長期缺乏明確指引與補救機制所致。
視線遮蔽屬應告知事項？無明確定義
依文化部公告的《藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項》第2點規定，業者應於票券銷售資訊中載明票價、演出時間、演出地點、座次、節目名稱及「其他應告知消費者之事項」。但「視線遮蔽」是否屬於「應告知事項」之一，沒有明確定義，也無強制揭露方式。目前主辦業者多半在購票頁面以小字備註「部分座位視線受限」等語，卻未說明遮蔽比例或具體範圍，消費者購票前，難以掌握能否看到主螢幕、是否被機器遮擋、舞台中段是否有盲區等實際狀況。
消基會指出，若售票資訊揭露不完整，恐違反《消費者保護法》第4條、第5條規定，企業經營者對於其提供之商品或服務，應向消費者說明商品或服務之使用方法，提供消費者運用、採取正確合理之消費行為，以維護其安全與權益。所以消費者購票時基於信賴，合理期待所購座位能有正常視野，若因資訊不足導致消費者權益受損，應由企業負起賠償之責。
不同主辦處理方式不同 沒標準調解也困難
消基會表示，目前視線遮蔽區缺乏一致的補償標準與認定依據，所謂「視線不良」究竟是舞台遮蔽幾成、主螢幕被擋多久才構成退票事由？主辦單位處理方式也不同，消保官與調解單位在處理時也因缺乏客觀標準，常需仰賴主辦單位提供照片、影片佐證，導致調解過程曠日廢時。舉例來說：
📌近期江蕙「無‧有」演唱會，主辦單位於部分場次出現主螢幕被舞台道具遮擋情形，經消費者反映後，業者主動重新安排場次並升等座位補償，展現正面處理態度。
📌韓團2NE1《WELCOME BACK》台灣場與Trendy Taipei Boom等案例，主辦方則以「舞台設計依表演需求」為由拒絕退費，並表示「各項設置均經藝人方同意」，使消費者無法獲得救濟。
業者應標明遮蔽區域 讓消費者有選擇空間
消基會認為，演唱會門票雖屬「藝文表演服務」，但其本質仍為有償消費契約。主辦單位與售票平台應提供「透明資訊、合理補救、公平條件」，以符合《消保法》第4條「資訊揭露義務」及第11條「平等互惠」之精神，包括強化視線遮蔽揭露義務，要求業者以彩色座位圖標明遮蔽區域比例（如20%、50%），如有舞台設計變動，演出前一定要告知消費者，讓消費者可退票或退款；現場補救可協助調整座位，如果沒有座位，應該提供票價退還、升等或場次補償。
主管機關應制定具體規範 業者建立保障機制
消基會強調，演唱會不僅是文化產業的一環，更是涉及數萬名民眾的高額消費活動。若主管機關僅以「宣導」方式處理，而未建立具體規範，勢必讓消費爭議不斷重演，文化部應立即檢討《藝文表演票券定型化契約》，增列「視線揭露與補償」條款；售票平台與主辦單位應自律建立「視線保障機制」，並落實資訊揭露與現場補償；消費者在購票時應注意票面公告、舞台設計圖及遮蔽警語，保留購票證明與現場紀錄，以利日後申訴。
資料來源：消基會
