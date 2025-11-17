我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部今（17）日公布最新因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計435家，實施人數8,456人，較前一期家數減少20家，人數微幅增加125人。對於連續4次統計都落在8300人至8500人，勞動部表示，數據上看似進入穩定的平台期，但國際情況瞬息萬變，難以預測產業訂單情況。據統計，這次無薪假最多實施家數還是來自製造業，總計7923人，其中又以金屬機電工業6029人最多，與11月3日6,019的人，並無明顯變化；第二多的資訊電子工業則為729人，較前次增加218人。勞動部說明，此次實施家數及人數並無特別多的企業，主要還都是個別產業變化狀況。綜觀過去統計，無薪假從8月底從4863人一路飆升至9月初的7334人，9月底再來到8505人，隨後都維持在8300至8500人的水準，可能進入對等關稅的「高原期」，到年底前不會有更多變化。對此，勞動部說，政府當然想要看到比較平穩，或者是數據回落趨勢，但匙繼上經濟情勢瞬息萬變，台灣許多產業又屬於訂單型產業，相當受到經濟大環境影響，因此無法進行過多預測。勞動部補充，目前美國關稅尚未真正定案，勞動部必須要準備面對各類情事，不管之後會有什麼變動都必須準備好配套措施。