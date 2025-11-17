我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成吉思汗健身俱樂部高階主管「小偉」在Threads上發文回擊館長。（圖／翻攝自Threads）

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢深陷桃色風暴！3名資深員工「大師兄」李慶元、「小偉」等人爆料館長曾以荒謬言語威脅，甚至暗示逼迫員工與館長妻子發生性行為，引爆全網震驚。館長昨（15日）深夜開直播反擊，強調指控「完全不實」，聲稱自己才是受害者，更稱對方意圖勒索 2,000 萬元。僵局未解之際，「小偉」稍早也在 Threads 發文，反駁館長說法，火線戰場持續升溫。館長在直播中激動落淚，指整起事件令家人受牽連，讓他崩潰痛哭。他坦言十年前手機內確有私人影像，但否認強迫任何員工涉及性行為，質疑對方趁勢敲竹槓，甚至「可能預謀錄音兩三個月」。館長也懷疑三人一路布局，強調後續將交由律師處理。然而，指控方之一的小偉今在 Threads 發文還原自身立場，透露當時沒有出面揭露，是因為「我也很怕他」、「我也要生活」，同時擔心牽連廠商與公司金流。他表示，館長誇張的性騷擾內容錄音裡都有，自己不願再贅述。小偉更逐點駁斥「勒索 2000 萬」的說法，強調錄音裡非常清楚，自己只是問館長：「你記不記得你說，你有一億我就有兩千萬？」他並未提出任何金額要求，相關 LINE 對話也可證明。他強調，那段對話是他與館長回顧過往合作的事情，並非談判或和解，更非索討。他也回應館長稱「你說的 80 萬」的部分「那是真的」，但與勒索無關，而是過去公司金流與廠商合作延宕的問題。他強調這些金流狀況「當時都沒有收據」，自己完全沒有要害人，只是不願因自己揭露事件導致公司損失數千萬。另一位指控者「大師兄」李慶元也發文表示，自己遭大量網友攻擊、家人遭牽連，但一切責任他願獨自承擔。他回顧多年來替館長處理爭議、協調糾紛的辛苦，如今卻被反咬「心寒至極」。對於外界質疑真實性，館長反問：「如果真被性騷擾，為什麼一年後又回來工作、薪水還八萬？」認為所有指控都是為了錢，「信者恆信，不信者恆不信」。目前雙方互相指控、各自陳述的內容互有矛盾，外界難以判斷真偽，相關錄音與疑似勒索行為都仍待司法釐清。