▲警方調閱監視器逮到蒙古籍女子42歲紹倫高、50歲圖雅，且發現兩人自8月來台便犯下多起竊案。（圖／翻攝畫面）

位於新北市瑞芳區的知名景點九份老街近日傳出偷竊事件，有日籍旅客於「阿妹茶樓」附近發現錢包遭竊，警方調查後發現來自蒙古的女子42歲紹倫高、50歲圖雅涉有重嫌，且自今年8月來台時，便於各地犯下多起竊盜案。而九份老街15發生遊覽車火燒車，兩名女子湊上前看熱鬧，被眼尖的員警發現後埋伏將兩人逮捕到案，警詢後移送基隆地檢署複訊。據了解，這兩名蒙古籍女子42歲紹倫高、50歲圖雅於8月持觀光簽證來台時便犯下多起竊案，且專挑人多的時段犯案。新北市瑞芳分局14日獲報，有日籍旅客在九份老街的「阿妹茶樓」附近發現錢包遭竊，警方調閱監視器後發現兩人行跡可疑，進一步追查後更發現兩名女子行竊的地點並非僅有九份老街，另北部多處知名景點都成為兩人的犯案地點。恰巧的是，15日九份老街附近發生火燒車事件，兩名女子也湊熱鬧上前查看，被眼尖的員警發現，經埋伏後順利將兩人逮捕，全案依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。不過，兩人被逮後矢口否認犯行，但包包內卻被發現有日幣、韓幣等多國錢幣，且解釋不出來源。檢方認定兩人有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。