必勝客今（17）日粉專再度貼出章魚燒「珍重再見」消息，難道被眾人封為最好吃口味的必勝客「章魚燒披薩」真的要掰了？目前超過千人崩潰吶喊「我們家只吃章魚燒」、「章魚燒一生推欸」。對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，官方回覆表示：「章魚燒的動向，將於明日18號早上正式公布！敬請期待」。對手達美樂則秒發優惠表示：「外帶日式章魚燒大披薩5折優惠、小披薩最低159元。」
必勝客「章魚燒披薩」紅什麼？受封：最好吃口味
必勝客「和風章魚燒」主打鮮甜章魚加魷魚，搭配甜不辣、青椒、洋蔥、莫札瑞拉起司、芝麻、柴魚、海苔等豐富配料，再淋上沙拉醬、照燒醬，鹹甜口味，大人小孩都喜歡。超多父母都說「我家小孩只吃章魚燒和夏威夷」，堪稱魔咒般、是眾多粉絲心中最好吃口味。
「章魚燒披薩」掰了？網友崩潰：我去看看達美樂
日前必勝客發出「人事異動公告」驚動粉絲，今粉專再度貼出章魚燒「珍重再見」消息，指出「決定卸下原本的職務，去好好休息沉澱，將會暫時離開大家的視野」。
讓大批粉絲傻眼崩潰，吶喊「我們家只吃章魚燒」、「章魚燒一生推欸」、「沒有章魚燒的披薩沒有意義」，還有人怒喊「好啊好啊我去看達美樂有什麼可以給小孩吃」。
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，必勝客表示：「章魚燒的動向，將於明日18號早上正式公布！敬請期待」。
達美樂：秒發「日式章魚燒」外帶大披薩5折優惠
另外，達美樂Domino's Pizza除了「家有喜事」，誕生重量級新成員，「海龍王四喜大披薩」與「肉魔王四喜大披薩」新品，一個披薩可以爽吃4款口味，推薦海鮮控開吃極致干貝海鮮、龍蝦舞沙拉、日式章魚燒、照燒花枝「海龍王四喜大披薩」，肉肉控則可以選極致蒜香壽喜牛、超級豪華、BBQ雞肉、道地美國「肉魔王四喜大披薩」，目前外帶優惠價都是399元。
聽聞對手章魚燒珍重再見，達美樂秒發優惠表示：「日式章魚燒外帶大披薩5折優惠，限時幸福加碼小披薩外帶最低159元。」
資料來源：必勝客、達美樂Domino's Pizza
我是廣告 請繼續往下閱讀
必勝客「和風章魚燒」主打鮮甜章魚加魷魚，搭配甜不辣、青椒、洋蔥、莫札瑞拉起司、芝麻、柴魚、海苔等豐富配料，再淋上沙拉醬、照燒醬，鹹甜口味，大人小孩都喜歡。超多父母都說「我家小孩只吃章魚燒和夏威夷」，堪稱魔咒般、是眾多粉絲心中最好吃口味。
「章魚燒披薩」掰了？網友崩潰：我去看看達美樂
日前必勝客發出「人事異動公告」驚動粉絲，今粉專再度貼出章魚燒「珍重再見」消息，指出「決定卸下原本的職務，去好好休息沉澱，將會暫時離開大家的視野」。
讓大批粉絲傻眼崩潰，吶喊「我們家只吃章魚燒」、「章魚燒一生推欸」、「沒有章魚燒的披薩沒有意義」，還有人怒喊「好啊好啊我去看達美樂有什麼可以給小孩吃」。
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，必勝客表示：「章魚燒的動向，將於明日18號早上正式公布！敬請期待」。
另外，達美樂Domino's Pizza除了「家有喜事」，誕生重量級新成員，「海龍王四喜大披薩」與「肉魔王四喜大披薩」新品，一個披薩可以爽吃4款口味，推薦海鮮控開吃極致干貝海鮮、龍蝦舞沙拉、日式章魚燒、照燒花枝「海龍王四喜大披薩」，肉肉控則可以選極致蒜香壽喜牛、超級豪華、BBQ雞肉、道地美國「肉魔王四喜大披薩」，目前外帶優惠價都是399元。
聽聞對手章魚燒珍重再見，達美樂秒發優惠表示：「日式章魚燒外帶大披薩5折優惠，限時幸福加碼小披薩外帶最低159元。」