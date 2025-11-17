我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日前宣布，28歲捕手班·羅特維特（Ben Rortvedt）遭辛辛那提紅人從讓渡名單中認領，正式離開球隊。這位在球季末段臨危受命、接管道奇捕手位置的防守悍將，雖然效力時間不長，但他在9月與季後賽的穩定表現深受教練團肯定。消息曝光後，道奇球迷紛紛表達不捨。近期羅特維特與道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於活動場合重逢、相互擁抱的畫面更引發熱烈討論。道奇並未事前公布將羅特維特指定轉讓或放入讓渡名單，但紅人已正式確認成功認領，使這位28歲捕手結束他在洛杉磯短暫卻關鍵的任務。羅特維特是在今年交易大限時自光芒轉戰道奇，原本並非這筆交易的主角，卻因球季末傷兵潮而成為不可或缺的戰力。當時正捕手史密斯（Will Smith）因手部小骨裂缺陣，新秀拉辛（Dalton Rushing）也在同一時期進入傷兵名單，使道奇捕手深度瞬間亮起紅燈。羅特維特在9月登上大聯盟後扮演重要角色，為道奇出賽18場，雖然打擊成績僅為打率2成24、1轟、4打點，但他優秀的配球與蹲捕能力立即獲得信任，甚至在季後賽外卡系列賽兩戰皆以先發身分上陣。面對高壓環境，他繳出6打數3安打的亮眼表現，在短短一個月內贏得球迷與隊友的尊敬。然而，由於道奇未來的捕手規劃仍圍繞在史密斯與拉辛兩人身上，加上球季結束後重整40人名單的需求，羅特維特最終仍被放上讓渡名單，並被紅人隊立即選走，邁向生涯新階段。最令球迷動容的，是羅特維特在16日出席洛杉磯近郊的一場簽名會活動時，與羅伯斯教練重逢的畫面。羅伯斯一看到他便高喊「My man！」，隨即上前緊緊擁抱，還親切地揉著他的肩膀寒暄，最後再度深情相擁。這段影片在社群平台上迅速引發熱議，許多日美球迷表示「已經開始想念他」、「還想再看到他穿上道奇的藍色球衣」、「他真的是道奇九月的救世主」。羅特維特雖然只在道奇短暫效力，但期間曾與大谷翔平、山本由伸等明星投手搭檔，留下珍貴回憶。他的努力與專業態度也讓不少球迷為他的離隊感到惋惜，並祝福他在紅人獲得更大的舞台。