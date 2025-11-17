我是廣告 請繼續往下閱讀

住客委託律師發出5點聲明：

業者輕忽中央警報，未採取充足防災準備 未及時預警，錯失移車黃金時機 嚴重錯判防災能力、設備失靈、人員欠缺基本應變訓練 淹水後未採取安全防護措施，導致住客受傷 斷水斷電後未提供任何基本應急支援

鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳！其中，煙波四季雙泉館地下室停車場11日晚間更發生嚴重淹水事故，超過30輛車慘遭泡水，今天11名受災住客委託律師發出5點聲明，直指事件「不是天災，而是典型人禍」，痛批飯店事前輕忽中央警報、事中防水設備失靈、事後處置消極，官方說法與現場事實落差甚大，並計畫展開集體訴訟。稍早，飯店業者也回應了，表示該負的責任一定會負。住客聲明指出，中央氣象署早在11日下午4點55分便將宜蘭列為「超大豪雨地區」，白米溪水位於晚間6點快速暴漲，然而飯店未巡查或通知住客移車，此外，防水閘門明顯失靈，大水竟由閘門下方湧入，現場沙包數量不足、未採標準防水堆法，甚至有沙包放在閘門內側，形同虛設。住客還原事發狀況，稱19:53地下室水位已達腳踝，飯店仍未廣播、未警示、未封鎖現場。多名住客在毫無警覺的情形下涉水查看車況，才發現水深急速上升，有人因此受傷。直到晚間19:55才首次廣播，且未提及地下室已淹水、移車已來不及，甚至在宣布即將斷水斷電後，仍未提供應急支援或安全指引。住客進一步指出，災後詢問飯店協理：「三台抽水機的抽水量多少？是否足夠排洪？排水排往哪？是否有備援機？」 駐店協理皆回答「不清楚」。認為飯店嚴重錯判防水設備的實際效能，現場人員也欠缺最基本的防災與應變訓練。至於理賠問題，住客說明，飯店雖聲稱會協助聯繫保險公司，但實際上是住客自行聯繫後才獲得回應，且飯店僅投保300萬元公共意外責任險，住客損失補償至今仍未有明確方案。對此，住客委託律師提出5大聲明，批評飯店在事前、事中與事後均嚴重失職，認為「此次事件並非天災，而是典型人禍」呼籲飯店正視責任並給予合理賠償。對此，煙波表示，理解車主因車輛受損、等待修復與理賠所承受的焦慮，因此除加速復原作業，也已委託第三方公正單位介入調查，確保整體過程公開、透明、可受公評。針對外界傳言「飯店保險額度不足理賠」的質疑，集團再次澄清與重申，保險額度並非拒賠理由，飯店該負的責任一定會負。