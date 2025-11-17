美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊本季休賽期積極評估外野補強，但原先被視為最熱門目標的塔克（Kyle Tucker），如今似乎不再是球隊首要追求的對象。根據美媒《Dodgers Nation》與《ESPN》報導，道奇不太可能滿足塔克所要求的10年以上長約，球隊反而可能將補強重心轉向前道奇MVP、現為紐約洋基明星外野手的貝林傑（Cody Bellinger）。

塔克合約太長　道奇不打算跟進

《Dodgers Nation》指出，在康佛托（Michael Conforto）成為自由球員且很可能離隊的情況下，道奇外野陣容出現缺口，而塔克本被視為最理想的補強人選。然而，隨著合約預期飆升至10至12年等超長規模，道奇方面並未展現積極態度。

《ESPN》記者Alden Gonzalez進一步報導，道奇雖仍希望補進一名強力左打外野手，但球隊不打算為塔克開出10年或更長的合約。他補充，道奇管理層理解塔克的球星地位與火力，但不會在長期年限上做出過度承諾。

道奇改變目標　貝林傑可能回鍋

在塔克競逐降溫後，美媒開始重新點名道奇可能追逐的替代選項，其中最受關注的正是現效力洋基、前道奇球星貝林傑。貝林傑在近年離開洛杉磯後逐漸找回打擊身手，再度展現MVP等級實力。

報導指出，雖然貝林傑的自由市場價碼也不低，但「他提出的合約總額與年限預計將遠低於塔克」。道奇因此被認為有更高機率尋求與貝林傑重聚，填補外野戰力並維持薪資彈性。

貝林傑曾於2017年至2022年效力道奇，期間拿下國聯年度新人王、年度MVP與銀棒獎，是球隊奪冠核心成員之一。如今在外野補強選項有限的情況下，他的名字再度成為洛杉磯的熱門話題。道奇接下來是否會向舊將伸出橄欖枝？抑或仍會在塔克的爭奪戰中保持競爭力？隨著自由市場進入白熱化，藍色軍團的外野補強動向將持續成為焦點。

