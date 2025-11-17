入秋最強冷空氣今（17）日南下，本周天氣將明顯降溫，隨著天氣逐漸變冷，不少人開始準備拿出許多禦寒用品，包括羽絨外套、發熱衣與暖暖包等，但就有台灣人分享一款神級保暖神器「阿嬤毛毯」，保暖功能堪稱一流，甚至還會蓋到流汗，且十分耐用，用了40年都還沒壞，讓一票人大讚「冬天必蓋！」
天冷不靠發熱衣了！阿嬤級保暖神器爆紅：用40年不壞
有女網友近日在Threads貼出影片分享，從畫面中可見，是一件厚重的紅色毛毯，上面還有各種造型的花朵圖案，表示「誰家也是這種被子，我老公過敏兒說每次來我家都很崩潰」。原PO在留言區也分享，這件棉被是她寒流來襲時的保暖神器，儘管很重還是會「蓋好蓋滿」保暖身子。
貼文曝光後，瞬間引起眾人熱烈回應，「我超後悔把這棉被丟掉，現在都買不到」、「這種被子超保暖，我們山上有，小時候蓋這個睡覺，根本就是鬼壓床」、「我也有同款的。冬天必蓋。這超暖的」、「這是阿嬤家超級大棉被，超級保暖的，小時候回南部家都是蓋這個，但是蓋到一半都好熱」、「我家有一件，用了40年還沒壞」。
阿嬤毛毯是什麼？一件破千元超暖：小時候必備
據了解，這款厚重又呈現復古風格的毛毯，被許多民眾稱它為「阿嬤毛毯」，不少人直指小時候過年團聚探望祖父祖母，因都正逢冬天寒冷之際，這時阿嬤、阿公們就會拿出這款棉被，讓家人們在寒冷中不受寒。有趣的是，就連廠商在販售時，也都會打上「阿嬤毛毯」來販售。
目前該款毛毯在網路上仍有販售，一件棉被價格約落在1100元至1400元，目前總銷量已突破1000件，看得出來非常有人氣。但為何這件阿嬤毛毯這麼受歡迎呢？由於它主打雙層厚毯，讓毛毯保暖度部分升級，加上材質還使用超細絨毛，蓋起觸感柔軟綿密，用來鋪床或是蓋在身上，都是很棒的入睡神器。
阿嬤毛毯人氣超高！唯一敗筆是它：像被鬼壓床
但阿嬤毛毯唯一的敗筆，就在於「重量太重」，因廠商有提及使用雙層厚毯，2層厚度雖然蓋起來更加厚實服貼又溫暖，但也增加了重量，可能造成壓迫感，若是在秋天、夏天使用，也可能容易感到悶熱。
除此之外，傳統毛毯儲存空氣較多，長期使用可能成為塵螨、灰塵的溫床，尤其對過敏體質者不友好。該款毛毯清潔上亦有限制，根據廠商表示，只能使用低溫水洗與懸掛晾乾，乾洗、烘乾等皆不適合。倘若民眾想購入一件度過寒冬，建議要注意保存與清潔方式，才能蓋得健康又溫暖。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有女網友近日在Threads貼出影片分享，從畫面中可見，是一件厚重的紅色毛毯，上面還有各種造型的花朵圖案，表示「誰家也是這種被子，我老公過敏兒說每次來我家都很崩潰」。原PO在留言區也分享，這件棉被是她寒流來襲時的保暖神器，儘管很重還是會「蓋好蓋滿」保暖身子。
阿嬤毛毯是什麼？一件破千元超暖：小時候必備
據了解，這款厚重又呈現復古風格的毛毯，被許多民眾稱它為「阿嬤毛毯」，不少人直指小時候過年團聚探望祖父祖母，因都正逢冬天寒冷之際，這時阿嬤、阿公們就會拿出這款棉被，讓家人們在寒冷中不受寒。有趣的是，就連廠商在販售時，也都會打上「阿嬤毛毯」來販售。
目前該款毛毯在網路上仍有販售，一件棉被價格約落在1100元至1400元，目前總銷量已突破1000件，看得出來非常有人氣。但為何這件阿嬤毛毯這麼受歡迎呢？由於它主打雙層厚毯，讓毛毯保暖度部分升級，加上材質還使用超細絨毛，蓋起觸感柔軟綿密，用來鋪床或是蓋在身上，都是很棒的入睡神器。
但阿嬤毛毯唯一的敗筆，就在於「重量太重」，因廠商有提及使用雙層厚毯，2層厚度雖然蓋起來更加厚實服貼又溫暖，但也增加了重量，可能造成壓迫感，若是在秋天、夏天使用，也可能容易感到悶熱。
除此之外，傳統毛毯儲存空氣較多，長期使用可能成為塵螨、灰塵的溫床，尤其對過敏體質者不友好。該款毛毯清潔上亦有限制，根據廠商表示，只能使用低溫水洗與懸掛晾乾，乾洗、烘乾等皆不適合。倘若民眾想購入一件度過寒冬，建議要注意保存與清潔方式，才能蓋得健康又溫暖。
@book60666 每當小時候過年回阿嬤家過夜 那充滿古早味的場景 . 真的是「阿嬤家限定」👵🏻 讓人難以忘懷😅 . 🕰️祖傳家寶的圖騰毛毯 🕰️聲音很大的復古時鐘 🕰️浴室花磚牆面、浴缸 . 你記憶中的阿嬤家也是這樣嗎？ . . #初二 #老家 #奶奶家 #阿嬤家 #外婆家 #乖孫 #童年 #小時候 #台灣味 #古早味 #復古 #花磚 #過年 #過年日常 #靈芝太太 #幾米童書 #幾米兒童圖書
♬ 原聲 - 靈芝太太 - 靈芝太太