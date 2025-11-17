我是廣告 請繼續往下閱讀

天冷不靠發熱衣了！阿嬤級保暖神器爆紅：用40年不壞

▲民眾分享一款名叫「阿嬤毛毯」的神器，大讚十分保暖，更是寒流來襲時的禦寒必備用品。（圖／翻攝Threads）

「這是阿嬤家超級大棉被，超級保暖的，小時候回南部家都是蓋這個，但是蓋到一半都好熱」、「我家有一件，用了40年還沒壞」

阿嬤毛毯是什麼？一件破千元超暖：小時候必備

一件棉被價格約落在1100元至1400元，目前總銷量已突破1000件

它主打雙層厚毯，讓毛毯保暖度部分升級，加上材質還使用超細絨毛，蓋起觸感柔軟綿密，用來鋪床或是蓋在身上，都是很棒的入睡神器

▲這款厚重又呈現復古風格的毛毯，被許多民眾稱它為「阿嬤毛毯」，是許多人小時候的禦寒神器。（圖／翻攝PTT）

阿嬤毛毯人氣超高！唯一敗筆是它：像被鬼壓床

就在於「重量太重」，因廠商有提及使用雙層厚毯，2層厚度雖然蓋起來更加厚實服貼又溫暖，但也增加了重量，可能造成壓迫感

入秋最強冷空氣今（17）日南下，本周天氣將明顯降溫，隨著天氣逐漸變冷，不少人開始準備拿出許多禦寒用品，包括羽絨外套、發熱衣與暖暖包等，但就有台灣人分享一款神級保暖神器「阿嬤毛毯」，保暖功能堪稱一流，甚至還會蓋到流汗，且十分耐用，用了40年都還沒壞，讓一票人大讚「冬天必蓋！」有女網友近日在Threads貼出影片分享，從畫面中可見，原PO在留言區也分享，這件棉被是她寒流來襲時的保暖神器，儘管很重還是會「蓋好蓋滿」保暖身子。貼文曝光後，瞬間引起眾人熱烈回應，「我超後悔把這棉被丟掉，現在都買不到」、「這種被子超保暖，我們山上有，小時候蓋這個睡覺，根本就是鬼壓床」、「我也有同款的。冬天必蓋。這超暖的」、據了解，這款厚重又呈現復古風格的毛毯，被許多民眾稱它為「阿嬤毛毯」，不少人直指小時候過年團聚探望祖父祖母，因都正逢冬天寒冷之際，這時阿嬤、阿公們就會拿出這款棉被，讓家人們在寒冷中不受寒。有趣的是，就連廠商在販售時，也都會打上「阿嬤毛毯」來販售。目前該款毛毯在網路上仍有販售，，看得出來非常有人氣。但為何這件阿嬤毛毯這麼受歡迎呢？由於但阿嬤毛毯唯一的敗筆，，若是在秋天、夏天使用，也可能容易感到悶熱。除此之外，倘若民眾想購入一件度過寒冬，建議要注意保存與清潔方式，才能蓋得健康又溫暖。