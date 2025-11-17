我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅律師界再掀震撼！以「仙塔律師 Santa」形象在網路走紅的李宜諪，竟被控在協助靈骨塔詐騙集團辯護期間，暗中充當共犯聯絡窗口，涉嫌轉達主嫌指示、協助同夥變賣金飾與豪車、規避查扣，更被檢方認定有洩密與洗錢等犯行。台北地檢署日前偵結，將李宜諪、趙浩程、蔡沅諭 3 名律師一併起訴，並移送律師懲戒委員會，震撼法律界。北檢調查指出，詐騙集團由吳芳儀及男友呂英菖主導，自 2022 年起以投資靈骨塔、抵押房產、加購生前契約為名誘騙民眾，誆稱可以「高價轉賣」，造成至少 10 名被害人損失高達 1.6 億元。吳女今年 4 月遭聲押禁見後，專案小組準備追查並查扣資產，卻發現吳女名下的 BMW X6 已在她被收押後遭快速過戶，引發檢警懷疑有內鬼協助。檢方追查發現，吳芳儀聲押當日原先由趙浩程出庭，趙因因素由李宜諪代班，並再找蔡沅諭協助。三人事後共同成立「24 小時陪偵案」LINE 群組，成員還包括詐騙集團幹部，負責溝通因應偵查與資產處理方式。檢警指出，李宜諪在律見吳芳儀時，依其指示在群組內轉達要其他共犯「趕快賣掉金飾與車輛」以躲避查扣，並教導如遇警方詢問應以「早在案發前已出售」等不實說法搪塞。趙浩程則被指控在案發後將車輛過戶到自己名下，並指示共犯統一口徑，協助隱匿贓物流向；蔡沅諭則被控在陪同嫌犯偵訊時洩漏筆錄內容。6 月間，檢察官指揮刑事局與中山分局搜索 3 名律師住處與事務所，將三人拘提到案，分別以 70 萬、50 萬與 10 萬元交保，其中李、趙還遭限制出境出海。李宜諪先前出庭時否認犯意，宣稱並不認識詐團成員，僅是「依照當事人指示傳話」，也不知道車輛其實早已過戶，強調自己頂多構成「無效幫助」。她並主張所轉述內容來自當事人律見過程，不屬於偵查秘密。不過北檢認定，3 名律師行為已嚴重違反律師倫理，對司法公信力造成損害，因此除依洗錢、洩密等罪嫌起訴外，並依《律師法》規定移送律師懲戒委員會。案件目前已由台北地方法院審理中。