NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠今（17）日對戰波特蘭拓荒者，雙方一路纏鬥到延長賽才分出勝負。獨行俠先發5人得分上雙，在新秀庫珀・弗拉格（Cooper Flagg）、前鋒P.J. 華盛頓（P.J. Washington）以及中鋒加福德（Daniel Gafford）輪番挺身而出,三人合力貢獻62分，最終獨行俠以138：133力壓拓荒者，奪下總管哈里森（Nico Harrison）下台後的首場勝利。其中弗拉格（Cooper Flagg）展現全能身手，攻下，是延長賽逆轉的重要功臣，首節比賽，拓荒者就打出相當有侵略性的開局。阿夫迪亞（Deni Avdija）多次利用突破與中距離製造殺傷，格蘭特（Jerami Grant）外線開張，卡馬拉（Toumani Camara）積極衝搶進攻籃板補籃得手，首節結束拓荒者以37：29領先。第二節拓荒者延續氣勢，阿夫迪亞外線再中、切入轉身跳投也有，搭配威廉姆斯三世（Robert Williams III）在籃下吃餅、保護禁區，曾把比分拉開到雙位數差距。不過獨行俠靠著湯普森（Klay Thompson）的三分追分，以及羅素與威廉姆斯（Brandon Williams）給予火力支援，半場打完拓荒者僅以61：57保有4分領先，埋下下半場翻盤伏筆。第三節一開始，獨行俠新星弗拉格正式接管比賽。他先是快攻上籃得手，隨後中距離急停跳投命中，把比分迅速追到61：61平手。拓荒者方面，阿夫迪亞持續扮演進攻樞紐，分球給克林根（Donovan Clingan）外線出手、又與夏普（Shaedon Sharpe）完成空中接力般的轉換得分，靠著夏普切入、後撤跳投與阿夫迪亞組織串聯，拓荒者再度把比分推回到70：61，逼得獨行俠喊出暫停調整。暫停過後，獨行俠的三分火力全面甦醒。弗拉格外線命中、湯普森多次在弧頂與45度角投進追分三分，丹尼爾・加福德則在擋拆後不斷順下吃餅得手。拓荒者則靠著克林根連續籃板補籃、格蘭特中距離與罰球止血，三節結束，拓荒者以91：85領先。決勝節一開始，拓荒者雖持續在前場施壓，但命中率開始下滑，多次外線出手彈框而出。獨行俠則靠P.J.華盛頓先在外線拔起命中三分，又在無球跑動中接獲隊友分球完成空切扣籃，將分差一點點吃回來。關鍵時間，拓荒者依舊仰賴阿夫迪亞與夏普出手止血，阿夫迪亞連續突破上籃得手，夏普後撤跳投命中，把比分維持在領先區間。但獨行俠的反撲從未停歇，威廉姆斯持球突破、急停跳投得分，弗拉格頻頻命中中距離投籃，兩隊你來我往，最後倒數階段，拓荒者以117：115領先，但獨行俠隨後追成118：118，阿夫迪亞最後一攻三分急停出手偏出，兩隊以平手進入延長賽。延長賽一開局，威廉姆斯先為獨行俠打進關鍵上籃，隨後加福德在擋拆順下接球挑籃命中。拓荒者夏普不甘示弱，突破拋投、外線後仰三分連續命中，搭配格蘭特在45度角抓到空檔投進大號三分，一度把比分超前到129：128。但比賽真正的轉折點，出現在最後一分多鐘。加福德靠著罰球與切入上籃連拿關鍵分數，P.J.華盛頓在快攻中接到弗拉格的妙傳完成跑動扣籃，將比分拉開到兩球差。拓荒者雖然由格蘭特持球猛烈突破，硬是把球放進籃框，並製造犯規站上罰球線，不過關鍵罰球未能全數命中，錯過追近比分的黃金機會。讀秒階段，獨行俠由威廉姆斯再度突破取分，加上馬紹爾（Naji Marshall）最後兩罰全中，徹底鎖死比賽，最終把比分定格在138：133。，新秀弗拉格（Cooper Flagg）展現全能身手，攻下；P.J.華盛頓（P.J. Washington）同樣拿下；加福德（Daniel Gafford）則貢獻，在延長賽幾度關鍵得分。湯普森（Klay Thompson）斬獲；威廉斯（Brandon Williams）拿下；克里斯蒂（Max Christie）則繳出，羅素（D’Angelo Russell）斬獲，夏普（Shaedon Sharpe）火力全開，全場攻下；阿夫迪亞（Deni Avdija）同樣表現亮眼，拿下；格蘭特（Jerami Grant）貢獻。中鋒克林根（Donovan Clingan）繳出的雙十數據，卡馬拉（Toumani Camara）也有的全能表現。