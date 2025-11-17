我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）官方網站於今（17）日報導，原為自由球員（FA）的內野手內勒（Josh Naylor）已與西雅圖水手達成5年的續約協議，合約細節和價碼仍有待球團宣布。此舉不僅是水手達成休賽季的首要任務，更預示著村上宗隆、岡本和真兩位挑戰大聯盟的日本球星未來動向將受到巨大衝擊。內勒今年透過季中交易從響尾蛇轉投水手後，出賽54場，其中有53場擔任一壘手。他本賽季在兩隊合計出賽147場，繳出2成95打擊率、20轟、92分打點、30次盜壘的數據。特別是在季後賽，內勒更是表現活躍，貢獻3成40打擊率、3轟、5打點，是水手差一勝就能闖進隊史首次世界大賽的X因子。續約消息一出，立即獲得球迷熱烈歡迎，紛紛留言祝福「歡迎回家」。內勒的續約對計劃透過入札制度挑戰大聯盟的村上宗隆來說，影響最為直接。此前，由於水手一壘手內勒和三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）都成為FA，MLB官網和美媒《FOX Sports》都曾將水手列為村上的潛在落腳點之一。然而，考量村上的三壘守備能力存在風險，多數媒體預期若水手簽下他，可能會讓他轉守一壘。如今，內勒續約後，一壘位置幾乎沒有多餘的上場機會給村上。儘管美媒普遍預測水手續約蘇亞雷斯的可能性不高，即便如此村上若加盟，將被迫擔任三壘手，這必須承擔一定的守備風險。此外，若改以指定打擊（DH）身份加盟，則最低必須繳出單季30轟、90分打點以上的亮眼數據才能達標。另一方面，對於同樣考慮挑戰大聯盟的岡本和真來說，情況則相對樂觀。岡本的經紀人波拉斯（Scott Boras）在上週舉行的總經理會議上曾明確表示：「許多球隊將他視為三壘手」，這對岡本來說是一個有利的宣傳籌碼。對於渴望在下賽季闖進世界大賽的水手來說，補強強打內野手是當務之急。在內勒續約後，水手是否選擇接受守備風險爭取村上，還是更青睞具備純三壘防守能力的岡本，抑或兩人都放棄，將成為接下來休賽季市場的關注焦點。