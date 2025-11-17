我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市板橋、樹林交界的浮洲橋昨（16）日晚間上演「大型撒幣現場」的驚險畫面。一輛保全公司的運鈔車深夜行經橋面時，疑因車門未關妥，一大袋裝滿硬幣的布袋從車上墜落，不僅摔開散落滿地，還在快速車流間滾得滿橋都是。保全人員急忙跳下車彎腰撿拾，場面一度混亂，所幸警方恰巧路過，立即協助封閉車道，避免發生更大危險。事發於昨晚約10時，該輛運鈔車當時正沿浮洲橋往樹林方向行駛，不料後方車門疑似未確實扣緊，滿載1元、5元、10元與50元硬幣的布袋突然從車上掉落。衝擊力道使袋口鬆脫，大量硬幣立刻散落橋面，金屬聲響不斷，讓保全人員嚇得連忙停車處置。就在保全人員狼狽蹲在橋面上撿拾硬幣之際，板橋分局沙崙派出所警員因剛結束新北耶誕城勤務、正準備返所途中，恰巧經過浮洲橋。員警見到橋面上遍布硬幣、保全人員神情慌張，立即上前了解狀況。由於當時天色昏暗、視線不佳，且仍有車輛持續通行，恐有二次事故的風險，員警第一時間協助實施暫時性封閉車道，並開啟巡邏機車的警示燈與警報器，提醒往來車輛減速慢行，避免輾壓員工或滑輪硬幣造成事故。警方與保全人員隨後合力蹲在地上撿拾散落的硬幣，一枚枚小心收回袋內。整個清理作業持續約1小時，期間警方始終在旁守護交通安全，直到所有硬幣回收完畢後，才協助護送運鈔車安全駛離橋面。警方提醒，運鈔作業屬高風險工作，相關單位在行車前應再次確認車門、袋物固定狀況，以避免類似情形再次發生。