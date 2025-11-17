我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，立即到場稽查，並會同警方追查不法來源。環保局指出，民眾檢舉在金山往中寮的埤底巷周邊，疑似有人非法傾倒廢棄物。稽查人員前往月世界山坡地查看時，果然發現大片生活垃圾堆置，包含塑膠袋、紙類、玻璃瓶等。經破袋檢查，其中多項物件顯示來源疑來自台南等外縣市，顯然非一般民眾零星丟棄，而是遭不肖業者多次惡意棄置。透過 Google Maps 圖資比對可見，2023 年 4 月，該處仍是荒草遍佈的山坡地；兩年後卻已被垃圾覆蓋，部分堆積高度甚至逼近道路邊緣。現場不僅惡臭四溢，蒼蠅成群飛舞，周遭環境遭到嚴重破壞，令附近居民怨聲載道。為避免垃圾持續堆積擴大污染，環保局今日調派燕巢等 7 個區隊、共 13 部車輛進場清理，並同步向周邊民宅調閱監視器畫面，盼掌握出入可疑車輛，鎖定非法棄置者。警方也已介入偵辦，全力追查背後不法業者。環保局表示，經查認定現場垃圾屬家庭垃圾等一般廢棄物，行為已違反《廢棄物清理法》第 36 條規定，可處 6,000 元至 300 萬元罰鍰；若查出涉及任意棄置、堆置等行為，還將依同法第 46 條追究刑事責任，移送法辦，絕不寬貸。環保局強調，市府對非法棄置零容忍，後續將持續與檢警合作，溯源查辦到底，也呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。民眾若發現疑似污染或違法棄置情形，可撥打 1999 或公害陳情專線 07-7317600 通報，環保局將立即派員處置，守護市民健康與環境品質。