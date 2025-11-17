即將在跨年檔期上映的無厘頭奇幻喜劇《叫我驅魔男神》，由台灣與印度聯合打造。林哲熹與雷嘉汭組成「嚕湯CP」，將和阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、
高捷等實力派演員，陪伴全台觀眾歡樂迎接元旦。最新預告中，染了紅髮的張懷秋，神情凶惡、張大雙眼，口吐黑霧將對手一擊斃命，林哲熹如何擺平眾妖魔？成為情節焦點。
張懷秋變惡魔之王 林哲熹無厘頭打怪
《叫我驅魔男神》呈現林哲熹飾演的魯蛇「湯仔」，無厘頭打怪的趣味過程。今（17日）正式釋出主預告，只見張懷秋吸入「阿修羅—
惡魔之王」腹部冒出來的大量黑霧，接著他背部隆起，看起來像有魔物住在身體裡，唯一有機會可以阻止阿修羅、 拯救世界的救世主，正是平時拿著手機衝到廢墟直播的湯仔。網友笑推這麼逗趣的情節：「 不能只有我看到！」
張懷秋飾演的瘋吉飛天遁地、
後滾翻、旋轉飛踢，讓人見證到惡魔之王的威力。林哲熹則與阿建巴吉瓦聯手，台印驅魔男神合體作戰，展現以命相搏的決心，林哲熹隨後拿起發光的戰神之戟刺殺敵人，帥到翻天。
雷嘉汭挑戰寶萊塢式歌舞 美麗猶如印度公主
片中總是會在該要緊張時，出現絕妙的笑點。林哲熹開心表示：「演喜劇是蠻大的挑戰，要讓觀眾笑比讓觀眾哭還難，
但可以把自己某部分搞笑的人格釋放出來很快樂。」雷嘉汭也笑道：「 現場林哲熹就超耍寶，常常要憋住不然會笑場。」
除了精彩刺激的動作以外，《叫我驅魔男神》
預告也有華麗的大型舞蹈場面，林哲熹、 雷嘉汭首度挑戰寶萊塢式舞蹈演出，在拍攝前特別去練舞。 雷嘉汭在大銀幕猶如化身印度公主美翻，直呼：「真是很難得的體驗， 穿上衣服覺得瞬間置身寶萊塢片場的感覺。」片子將於12月31日全台上映。
