一名自稱台大大氣系的學生，日前匿名預測颱風假並豪賭300份雞排、100杯珍奶，沒想到最後預測失準，他卻沒依承諾現身，導致許多到場排隊的學生被放鳥，引爆校內外討論。對此，一名台大電機系畢業學長跳出來「捍衛台大尊嚴」，曬出學生證宣布今（17）日下午3點將發放400份雞排，還強調「台大發雞排，沒在跟你匿名的」，貼文一出立即引起熱議。
台大電機系學長出手了！宣布發400份雞排：捍衛台大尊嚴
一名台大電機系畢業學長昨日在Threads發文，並寫下「看不下去了，身為台大校友，必須捍衛我們母校的尊嚴」，表示自己會在今日下午3點於台大傅鐘發出400份雞排，「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排」，還曬出自己的台大學生證，證實自己是台大學生。
電機系學長強調，雞排已全部訂妥。他也分析，「想了想，無法排除外面的人假扮台大大氣的可能，這點我講得有點武斷，這對台大大氣，台大是不公平的」，但他希望能透過行動告訴大家「台大發雞排，沒在跟你匿名的」。
貼文曝光後，大批網友湧入留言力挺，像是「了不起，負責」、「你在脆上發言沒有用匿名應該是認真的」、「這件事告訴我們，你要打賭之前，除了科學因素還要考慮外部因素，否則還要學長幫忙請雞排」、「雞：在劫難逃」、「為了雞排還鬧上新聞，台大人應該格局沒這麼小才對」。
台大大氣系學生喊發雞排卻放鳥！台大回應了：不鼓勵此類行為
回顧整起事件，起初有匿名自稱台大大氣系學生的網友，因為預測台北市將放颱風假卻未命中，決定16日中午在台大校園發雞排，吸引不少學生提前排隊，還有人早上8點就到場。沒想到，一路等到中午12點，現場卻只有排隊學生，當事人完全未現身，學生們完全沒看到雞排的影子，引來校內外熱議。
對此，台大表示，由於相關貼文是透過匿名平台發出，校方無從確認貼文者身分，自然也無法判定是否為台大學生。校方呼籲發文者應注意訊息真實性與可能影響，否則需自負法律責任，也提醒媒體與社會大眾，面對匿名貼文時應更謹慎，避免將其直接視為台大師生或特定學系的立場，以免造成誤導。
此外，台大強調校園空間主要用途仍在教學與研究，任何會吸引大量人潮的活動都需事前提出申請並接受評估，以避免影響校園秩序與安全。此次未經核准的活動導致大量人士聚集校內，已違反對公共空間合理使用的原則，因此校方不支持也不鼓勵此類行為，必要時將依規定勸導或制止。
