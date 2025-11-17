所有流星雨中速度最快的「獅子座流星雨」今（17）日晚上爆發，台北市立天文館表示，獅子座流星雨輻射點在23時30分升起，今年每小時天頂流星數約15顆，實際可觀測到的數量為10顆，一直到明（18）日凌晨4時30分前，都是絕佳的觀賞時段。
獅子座流星雨「以快聞名」 時速狂飆25萬公里
台北市立天文館指出，獅子座流星雨最大的特色就是「速度極快」，流星的平均速度每秒70公里，相當於時速25萬公里，是所有流星雨之最，因此流星出現「尾痕」的機率也較高。
獅子座流星雨觀賞條件不錯 北台灣下雨要碰運氣
台北市立天文館提及，今年獅子座流星雨極大期遇上「殘月」，所以流星雨較不受月光干擾，且流星的出現並不限於任何方位，民眾只要「躺下、面朝天空」，地點選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區。
不過中央氣象署提醒，由於今天東北季風增強，北部及東半部下半天起降雨增加，有局部大雨機率，沒下雨時雲層也比較厚，對觀賞獅子座流星雨是一大阻礙，可能越往南越有機會；除了降雨外，氣溫也會由北往南逐漸轉涼，入夜低溫都在20度以下，外出務必多穿保暖衣物。
獅子座流星雨台灣觀賞地點
📌北部：陽明山、大屯山、文化大學後山
📌中部：合歡山、日月潭、溪頭、杉林溪
📌南部：觀夕平台、阿里山
📌東部：大坡池、關山親水公園
台北市立天文館說明，如果想拍攝流星雨，建議準備可長時間曝光或感光度（ISO）高的相機或錄影機，以三腳架固定之後，開啟快門進行拍攝；一般商業型或傻瓜型數位相機，則建議以夜景模式拍攝，並關閉閃光燈與開啟自拍功能，以防因手按壓快門而造成影像模糊的遺憾。
資料來源：中央氣象署、台北市立天文館
