日本首相高市早苗日前一席「台灣有事」發言，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，不僅中國駐大阪總領事薛劍更怒嗆「斬首」，中國更氣炸跳腳要抵制國人旅日。對此行政院長卓榮泰今（17）日出席台日工程技術研討會開幕典禮，致詞時也特別感謝高市早苗首相過去向APEC台灣代表林信義提及，日台之間的實務合作能更進一步深化，而台灣也會持續展現守護國家主權與安全的能力，並與理念相近的朋友們站在一起，為自由、民主、人權共同努力。卓榮泰事後發文表示，台灣跟日本，地理距離不遠，心的距離更近。每年一度的「台日工程技術研討會」，一直是台日雙方非常重視的交流平台。在這裡研討分享工程技術、互換經驗，更是象徵台日互惠互助、關係堅若磐石。卓榮泰說，今年第 35 屆研討會規模更擴大，包括20個專業分組與50個重點議題，從能源與環境、水資源到防災及國土管理，台日專家一起討論未來產業、科技、公共工程的可能性，期待能激發更多合作火花，讓兩國企業攜手走向國際、一起開發第三國市場，創造雙贏。卓榮泰也特別提及花蓮馬太鞍堰塞湖災情，感謝當時日方即時捐贈台灣「投入式水位計」，協助農業部更精準監測水位、守護光復鄉民與現場志工的安全，非常感謝這份及時伸出的援手。卓榮泰也強調，表達感謝日本高市早苗首相，向APEC台灣代表林信義表示，日台之間的實務合作能更進一步深化。而台灣也會持續展現守護國家主權與安全的能力，並與理念相近的朋友們站在一起，為自由、民主、人權共同努力。