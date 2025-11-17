我是廣告 請繼續往下閱讀

▲裕隆前球員吳季穎雖被認定與柯旻豪共同主導簽賭，但因偵查階段指證多名被告獲減刑，一審僅判2年並獲緩刑5年，引發球迷熱議。（圖／記者陳明中攝）

台灣籃壇史上規模最大的SBL假球案一審結果出爐。前裕隆納智捷主控柯旻豪遭士林地方法院認定為「主謀」，17日被判有期徒刑7年，是全案刑期最重的球員；同樣被認定參與操盤的吳季穎（Wu Chi-Ying）因在偵查期間指證多名被告獲得減刑，最終被判徒刑2年、緩刑5年。兩人的量刑差異引爆球迷社群熱議，不少網友直呼「賺最多的反而免關」。柯旻豪曾是台灣籃壇炙手可熱的控球後衛，在裕隆納智捷期間拿下SBL年度MVP。然而，在2023年底爆發的SBL假球簽賭案中，他被檢調認定不只是「涉案球員」，更扮演「小組頭」角色，負責聯繫地下賭盤、拉攏隊友配合放水比賽。檢方偵查初期，柯旻豪是唯一遭聲押禁見的球員。直到2024年7月，他以50萬元交保，但在法庭上雖坦承參與簽賭，卻始終否認刻意打假球。籃協紀律委員會也在案件爆發後火速將他「逐出台灣籃壇」，永久禁賽。士林地院審理後認定，柯旻豪確實介入操盤，甚至與吳季穎一同主導簽賭運作，但他在審理期間始終堅稱未故意放水，法官將其犯後態度列為不利因素，最終量刑7年並沒收不法所得17.8萬元。士林地檢署調查後發現，裕隆案共有10名球員收受賭盤金錢、配合操縱比賽結果，是台灣籃壇史上規模最大、涉案人數最多的一起假球案。法院宣判如下：斑霸5年2月顏聞佐5年吳祐任4年10月周暐宸4年9月黃鉉閔4年9月陳品銓4年4月邱忠博1年8月李其恩1年8月吳季穎不法所得高達129萬元，是所有球員中賺最多的一位。按一般認知，他理應判得更重，但法院依《證人保護法》與《刑法》減刑，主因是他在偵查階段指證其他14名被告，提供關鍵供述，使司法能成功釐清運作鏈條。也因為他提供完整供詞、犯後態度認定良好，最終獲判徒刑2年、緩刑5年，是全案最具爭議的量刑之一。判決出爐後，PTT與各大社群立刻掀起熱議。不少人驚喊「班霸只拿三萬也判五年！」、「吳是不是污點證人才那麼短」，對「賺最多卻緩刑」的結果相當不滿。也有網友忍不住嘲諷，「都已經打得夠爛了還能假球」，甚至批判「能被判最高刑期真的是又壞又蠢」。不少網友則指出，會判這麼重，和多名球員「不認罪」有關，「應該都不太認，所以求刑比較長」，也有人認為如果二審認罪，部分球員可能有機會改判緩刑。