台灣房屋觀察中央銀行五大行庫新承做貸款數據表示，今年9月新申辦房貸約505億元，創下29個月新低，比起去年同期的1110.5億元，少了56.4%；不過週轉金貸款卻持續成長，9月新承做週轉金貸款金額年增近2成，來到9940.4億元，寫下今年單月新高，兩者呈現此消彼長的態勢。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中預期，未來央行理監事會議將會緊盯週轉金，
限貸令購屋意願降低 股市新高借錢投資需求升溫
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行推出第七波信用管制之後，影響到民眾購屋意願，新增購屋貸款金額一路下滑，年增率也由正轉負。而且銀行嚴格要求申貸人收支比，讓民眾無法拿到心中預期的成數，頭期款因此拉高，裝潢、生活費也可能受到擠壓，所以申請週轉金貸款有所提升。
張旭嵐進一步表示，不動產也能抵押增貸週轉，用作生活費或投資需求，但不得作為購屋資金。今年股市屢創新高，至今仍在高檔徘徊，提升投資人短期週轉投入股市的意願；除了個人資金週轉需求外，今年傳產面臨川普關稅戰衝擊，不動產業受打炒房影響，也讓相關業者的資金週轉需求升溫，加上產業界每到季末、歲末，都有較大的資金調度規劃，促使近期的新增週轉金貸款金額創今年新高。
週轉金利率比房貸低 央行將緊盯資金流向
進一步觀察，週轉金的利率比房貸利率略低，以2025年9月的最新利率來看，新增購屋貸款利率2.294%，而週轉金僅2.083%。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，週轉金貸款活絡，反映出市場對資金的高需求，加上新增週轉金貸款利率不到2.1%，比購屋貸款還低，為防資金流入房市，央行去年開始的理監事會議，都提及會強化金檢，緊盯週轉金資金流向，預期今年底央行理監事會議，還是會把週轉金借款視為打炒房的重點稽核項目。
陳定中分析，第四季邁入傳統購屋旺季，也是全年交屋量能較大的季度，民眾申貸購屋相對踴躍，但央行的信用管制政策尚無調整，消費者對房貸核貸金額仍需保守估算，也須預留更多活用資金，所以年底國人借貸短期週轉金的情況，預估會持續上升；另一方面，依照2023年的普發經驗來看，今年歲末普發現金，將增加政府短期借貸的週轉需求，因此年底新增週轉金貸款金額，突破全年新高的機會濃厚。
