▲▼克勞蒂亞某天在雷哥的項圈上找到一張紙條，上頭寫著「這是有人養的貓嗎？想知道牠的名字？牠常來我們家玩」。（圖／IG@claux.quin）

橘貓天天往外跑！國外一名女飼主透露自家橘貓天天往外面跑，但隨著時間久了，在外面待的時間也變長了，讓飼主好奇橘貓到底都跑去哪？，讓她直喊「有被背叛的感覺」。國外一名女子克勞蒂亞（Claudia）於3年前在當地動物收容所，收養一隻橘貓，並為牠取名為「雷哥（Rango）」，小貓雖然很快適應環境，但也相當愛冒險，經常坐在大門口，希望主人開門讓牠外出探險，克勞蒂亞後來選擇成全了雷哥，天天讓愛貓出門散步。但隨著時間久了，發現雷哥出門時間越來越長，讓飼主好奇「雷哥究竟去哪了？」這才讓克勞蒂亞發現，原來雷哥找到了另一個新家庭，雖然讓她感到吃驚，還是第一時間回覆紙條，後來也順利收到對方回信，得知雷哥經常到鄰居家玩，雖然讓她有「被背叛的感覺」，但仍對於雷哥受大家喜愛而感到開心。