▲樂天桃猿在中職總冠軍賽以4勝1敗擊敗中信兄弟奪下中職36年總冠軍，總教練古久保健二一起和球員們開心慶功。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.27）

▲古久保健二對於樂天桃猿已是盡心盡力，甚至去年要接總教練前，也是先告知先上任，合約價碼後續才談，做到這種程度仍被換帥，多少會感到錯愕難過。（圖／記者陳柏翰攝,2025.11.15)

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

逆襲奪下總冠軍的樂天桃猿，整體的喜悅氛圍沒有延續太久，打完與東北樂天金鷲、KT巫師的台、日、韓職交流賽，旋即發布總教練古久保健二明年球季不續任的消息，震驚整個棒球界。樂天桃猿換帥與教練團異動的想法醞釀了2個月，這樣的處理方式加上宿舍與伙食事件的影響，讓下半季凝聚的球隊士氣被打散。雖然已開始積極向球員溝通，但後續封王旅遊的教練、球員回應並不多，未來樂天桃猿的管理階層與新教練團還有許多需要努力整合的地方。中職賽程進入到9月之前，樂天桃猿的戰績是48勝47敗1和，全年戰績落後台鋼雄鷹1場，排名全年戰績第4；下半季戰績則是18勝17敗1和，勝率同樣超過5成，落後下半季那時暫居榜首的中信兄弟4.5場勝差。以當時這樣的情形，樂天桃猿就算能夠以全年第3的排名進入季後挑戰賽，戰況可能不甚樂觀，甚至若無法擠進季後賽，將終止連3季都進入季後賽或台灣大賽的成績。樂天桃猿日籍管理階層依照過去在日本球界的習慣，此時開始佈局明年賽季教練團，雖然不排除再回歸本土總教練的考量，但台灣球界能擔任要職教練的人選不多，因此目標轉向尋覓日本教練，除了總教練外，也可能在其他重要職位安排日本教練。此時剛好在9月中日本球界有消息傳出，過往東北樂天金鷲的人脈關係，向曾擔任樂天金鷲監督、軟銀鷹打擊教練與西武獅首席教練的平石洋介接觸，詢問是否有可能會來台灣擔任教練職，此消息之後也傳回台灣球界。不過平石洋介畢竟是日職的名教練，既有工作與邀約不斷，所需花費的費用也是另外一個考量點，最終是由10月開始由領隊劉東洋積極接觸的台鋼雄鷹，成功邀約成功，平石洋介將在明年春訓擔任客座教練。這樣不僅平石洋介未來的工作規劃，工作時間更加彈性；客座指導的邀請，也讓台灣球界可以實際體驗日職名教練的指導方式，在訓練當中擦出新的火花，進而讓球員能夠提升自己的實力。樂天桃猿確定打進季後挑戰賽，但尋覓新教練的腳步日籍管理階層並未停下。展開季後挑戰賽時，日籍幹部神原謙悟，則帶著從千葉羅德預告退團的打擊教練大塚明，參觀桃園主場的各項硬體設施，並在秋訓客座指導；甚至也來到一軍季後賽場邊，觀看樂天桃猿主戰球員的賽前打擊練習。除了在二軍客座指導時，大多數時間神原謙悟並沒有向大家介紹大塚明的來訪，當時大家都不了解這個日本來賓的用意。大塚明的來台行程不長，有隊職員表示，這行程感覺有點像是來台前的視察環境，看得出有一定的姿態。甚至在一軍的季後挑戰賽時，大塚明更直接進入到休息室內，當時球員們一心想在季後賽時凝聚團結氣氛，卻有球團日籍幹部帶著未表明身份的日本教練進入休息室，球員們心裡覺得怪，但此時更重要的是打好季後賽，並未做太多想法，沒想到此人卻是未來總教練的候選。除了大塚明之外，在樂天桃猿二軍的秋訓期間也有日籍體能教練來台客座試教，帶領年輕球員進行體能訓練。但有別於大塚明的「視察」態度，日籍體能教練則較為融入整體球隊氛圍，而在日籍體能教練的10天客座行程之後，新球季樂天桃猿的體能教練安排，球隊內部也傳出有可能做出異動，代表著在例行賽結束之後的日本教練客座行程，都有可能是為了新球季的佈局所安排。拿到最終的總冠軍後樂天桃猿有一系列的慶祝與頒獎行程，但那時都沒有跟總教練古久保健二談後續規劃，直到打桃園交流賽時，樂天桃猿球團才告知古久保健二不續約。拿到總冠軍卻不續約並不是什麼歷史首見，但對於古久保健二對於樂天桃猿已是盡心盡力，甚至去年要接總教練前，也是先告知先上任，合約價碼後續才談，做到這種程度仍被換帥，多少會感到錯愕難過。為避免消息提前走漏，領隊牧野幸輝希望古久保健二，不要提早告知他人此項消息。據球隊人員透露，「阿公在那幾天滿常會聊到以前的事情，不過那時候只覺得，怎麼突然懷念過往？」然而，牧野幸輝為了怕消息讓球員太過震驚，還是有先透露給幾位資深隊員，資深隊員得知後確實大感驚訝，跑去跟古久保健二確認，也才讓古久保健二決定要在桃園交流賽後集合全隊，在不讓所有日籍管理階層進入休息室的情況下，告訴全隊他將要離開的消息，此事才全部曝光。樂天桃猿整個教練團的規劃與安排已確定要大變動，桃園交流賽雖然看得出年輕球員的成長，但與二軍教練團洽談的新球季規劃，已確定部分教練會離職；整體教練團部份，也據傳會有許多日籍教練進駐。像是軟銀鷹本季的首席教練奈良原浩，同樣也是樂天桃猿爭取的教練之一，不過奈良原浩有其他台灣球隊在爭取，軟銀鷹也有開出合約續留，是否會來台仍待最後確認。