Ella陳嘉樺首次個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》上週末在長沙開唱，Selina 和Hebe也贈送祝賀花籃，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella感動淚崩，她也感性表示，以為自己的高光時刻就是S.H.E了，從來沒想過可以開個人巡迴演唱會。首場個人巡演大秀，Ella演唱近30首歌，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Ella也感謝粉絲給予的支持與肯定，讓她相信自己值得擁有屬於自己的場子，哽咽表示：「今天能夠有這場演唱會，我必須說我真的沒有想到，我陳嘉樺Ella這個人，要有一場這樣子的演唱會，因為對我而言，我的人生高光時刻就是S.H.E，我已經做到了!我已經有巡演全世界的經驗，我去過很多地方，我從來沒有想要我自己可以做這件事情 。」為了演唱會持續健身，Ella笑稱自己的體態已經達到巔峰狀態，大方秀出腹肌、背肌，令全場驚呼連連。Ella也在演唱會上與粉絲問答互動，有人問如何面對40歲這個階段，Ella開示說：「回頭看30歲根本就是個嬰兒，就還是個孩子，當你到了40你會發現，回過頭看那時候你到底在煩什麼，憂慮著未來什麼，40的你更美好，你經歷了更多，變成更好的自己。30還渾渾噩噩、不知道要不要結婚、換工作，你一步一步走，不知道的時候往前走就對了。」不僅如此，Ella的造型更是華麗，其中「星火女王」造型融合西裝結與煙火光影元素，在搖滾飆唱〈廢〉、〈Super Star〉時完全點燃現場氣氛，全套造型以逾250朵手工煙火裝飾與上千顆水晶製成，耗時500小時完成。氣氛一轉，Ella以「賽博未來戰士 Cyber Fighter」為靈感，造型運用霓虹藍紫色調、多層次數位印花與3D列印，服裝印花取材自Ella歷年經典形象，經藝術化重構，將她多面的風格化為與歌迷的記憶與對話，這套造型重達15公斤，耗資70萬台幣，以逾萬顆PRECIOSA捷克彩色水晶手工打造，Ella率領舞者唱跳舞曲〈Hot Like Chili〉、〈渾身是勁〉，歌迷沸騰情緒持續蔓延，緊接著獻唱團體時期經典組曲〈波斯貓〉、〈不想長大〉，在滿滿的悸動下完美落幕。