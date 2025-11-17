我是廣告 請繼續往下閱讀

塵塵、温以飛女兒1歲抓周派對！明星好友齊聚送祝福

▲塵塵和老公温以飛幫1歲女兒温昕舉辦抓周派對，親朋好友都到現場同樂，場面相當熱鬧。（圖/攝影師陳琦提供IG@77.chi.77）

塵塵懷第二胎「隱瞞四個月連爸媽都不知」！抓周派對加碼變性別派對

隨後塵塵以及温以飛也宣布：「其實今天不只是抓周派對，也是二寶的性別派對。」親朋好友都相當驚喜又開心。

塵塵肚子已經懷胎四個月，雙方家長都是直到當天以及抓周派對前才得知，還有塵塵許多超親近的閨蜜摯友也都完全不知情

▲塵塵以及温以飛在抓周派對尾聲突然公布喜訊，宣布同時也是二寶性別派對，現場親友全部嗨到不行。（圖/攝影師陳琦提供IG@77.chi.77）

塵塵、温以飛喜獲第二胎兒子！晉身二寶爸媽湊到「好」字

爆出整片藍色碎紙花海，證實塵塵第二胎的性別是男生

▲塵塵第二胎性別公布是「男生」，圓了跟老公温以飛1男1女的夢想，現場親朋好友尖叫聲不斷。（圖/攝影師陳琦提供IG@77.chi.77）

《大學生了沒》出身女星、澎湖杏仁茶公主「塵塵（陳俋塵）」跟老公温以飛最近幫1歲女兒温昕慶祝生日，舉辦抓周派對，邀請親朋好友到現場，結果沒想到活動爆出更大喜訊，塵塵肚子內竟然已經有二寶，而且已經懷胎四個月，身邊的親朋好友、甚至爸媽都不知情，大家在現場驚喜連連，抓周派對瞬間又成了性別派對，一公布塵塵第二胎是男生湊成一個「好」字，全場暴動瘋狂歡呼。塵塵跟老公温以飛近年來努力在澎湖開店兼顧女兒，最近抽空回台北邀請親朋好友一起來幫忙慶祝1歲女兒温昕生日，特別舉辦抓周派對，現場明星好友眾多，包括楊昇達、若綺、麻吉弟弟、田亞霍夫妻、溫慶禹阿Q、孫睿、李東軒、董仔、海力、呼呼等人都現身祝福，場面相當熱鬧。然而抓周派對活動相當順利進行，結果到了活動尾聲，塵塵以及老公温以飛準備一段影片給親朋好友觀賞，竟然是驗孕後看驗孕棒的影片，驗孕棒真的出現兩條線讓全場氣氛嗨到最高點，驚人的是，這次的秘密計畫真的藏超久，，甚至接近抓周派對前還一起吃飯的好朋友也都沒有發現，孕肚可謂藏得非常好。在大家都猜測完性別之後，現場也拿出性別氣球以及拉炮，全場一起倒數5秒後，，剛好湊到一個「好」字，相當的圓滿，現場親朋好友也都超級興奮陷入瘋狂，一起幫忙尖叫鼓掌，還大叫先前温以飛早就幫兒子想好的名字「温向岩」，場面根本已經嗨爆。塵塵以及温以飛都表示，女兒還小，其實原本沒有想到第二胎要隔這麼近，也是花了一點時間做心理建設去接受這個事實，但也圓了我們的夢想有1男1女，很期待第二胎小寶貝的到來，預產期目前落在5月份左右，到時候再跟大家分享喜悅，很感謝親朋好友的祝福。