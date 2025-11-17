我是廣告 請繼續往下閱讀

三星在半導體激烈競爭中不斷急起直追，已大幅縮小與台積電的差距。外媒指出，三星已拿下兩家中國加密貨幣挖礦企業的2奈米晶片代工訂單。繼三星獲得三星自家設計的智慧型手機應用處理器（AP）Exynos 2600，以及特斯拉AI晶片AI6訂單之後，三星的2奈米客戶名單正持續擴大。韓國媒體報導，三星代工已收到中國加密貨幣挖礦企業MicroBT（微比特）與 Canaan（嘉楠）的2奈米ASIC生產訂單。三星接到的訂單晶片，是用於挖礦機中的核心處理半導體。針對MicroBT及Canaan的2奈米合約，三星電子回應，無法確認客戶相關細節。據了解，MicroBT與Canaan為全球挖礦機製造市場的第二與第三大廠，市佔第一的中國比特大陸（Bitmain）則與台積電合作。據了解，MicroBT與Canaan因台積電產能爆滿、難以維持合作，因此將目光轉向三星代工。三星電子已開始生產MicroBT的訂單量，而Canaan的挖礦機晶片，三星計畫在明年初將第一批12吋2奈米晶圓投入生產線，並於下半年開始交付。兩家公司的晶片將在三星位於京畿道華城、具備2奈米設備的S3生產線製造。消息指出，兩家公司每月的交付量約為2000片12吋晶圓，約佔三星電子2奈米總產能的10%。以三星代工2奈米晶圓每片約2萬美元（約新台幣）計算，年銷售額預估約為 4.8 億美元（約）。市調機構TrendForce 資料顯示，這相當於三星代工去年銷售額（137.55 億美元）約4%。雖然訂單生產量不大，但業界指出，三星取得2奈米客戶的速度加快，具有高度意義。三星代工今年開始提供2奈米量產服務，並已確保包括自家系統 LSI 部門和特斯拉等主要客戶。業界認為，隨著更多公司轉向已重新取得技術競爭力的三星代工，與台積電之間超過60個百分點的市佔率差距，將逐步縮小。市場指出，三星代工將透過降低晶圓價格來吸引台積電的客戶。目前台積電正與蘋果、高通、AMD 與聯發科合作 2 奈米製程。三星也持續展露其欲在半導體市場競爭重奪領先地位的野心，計畫擴大其位於美國德州泰勒（Taylor）廠的2奈米產線投資，並預計自明年第二季起至2027 年，引進設備，使其每月具備超過1.5萬片2奈米晶圓的生產能力