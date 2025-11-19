11月19日「世界廁所日」！每年的11月19日都是聯合國訂立的「世界廁所日」，雖然該節日看似幽默，背後意義卻十分重大。據悉世界廁所日最初是由新加坡非政府組織創立，隨著影響力漸增，才成為國際紀念日。《NOWNEWS今日新聞》整理世界廁所日由來、意義以及今年主題，帶領讀者快速了解世界廁所日是什麼。
📍世界廁所日由來
世界廁所日（World Toilet Day）最早是由新加坡社會企業家沈銘輝（Jack Sim）於2001年創立，他創立世界廁所組織（World Toilet Organization），希望藉由幽默方式，讓大眾和政府關注廁所和衛生問題。
隨著影響力漸增，終於在2013年被聯合國大會通過決議，正式將每年11月19日訂為世界廁所日，並由聯合國水資源機構（UN-Water）推動相關活動、制定每年主題。
📍世界廁所日意義
世界廁所日設立目的，主要是呼籲全球要維護衛生設施與安全管控機制，提醒目前全球有高達42億人過著沒有可管理安全衛生設施的生活，有24億人沒有乾淨的廁所可用，有近10億人仍在露天的戶外上廁所。
世界廁所日主旨也提到，不乾淨安全的廁所環境，會增加人們得病風險，也提及若沒有安全的廁所環境，女性與小孩最受影響，不僅得面對疾病問題，還可能遇到其他暴力危險。
📍世界廁所日今年主題
世界廁所日每年都會有不同主題，2025年主題則訂為「變遷世界中的衛生設施（Sanitation in a Changing World）」，提到在瞬息萬變的世界中，「我們永遠都需要廁所」這件事永遠不變，主旨強調無論未來如何，應始終需要依靠衛生設施來保護自己免受疾病侵害，並保持環境清潔。今年主題亦說明，隨著時間的推移，衛生設施面臨的壓力與日俱增。世界各地的基礎建設老化不堪，亟待解決。投資成長未能跟上需求成長的步伐。
資料來源：聯合國官網、聯合國水資源機構
