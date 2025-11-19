我是廣告 請繼續往下閱讀

📍世界廁所日由來

最早是由新加坡社會企業家沈銘輝（Jack Sim）於2001年創立，他創立世界廁所組織（World Toilet Organization），希望藉由幽默方式，讓大眾和政府關注廁所和衛生問題。

📍世界廁所日意義

📍世界廁所日今年主題

2025年主題則訂為「變遷世界中的衛生設施（Sanitation in a Changing World）」，提到在瞬息萬變的世界中，「我們永遠都需要廁所」這件事永遠不變，主旨強調無論未來如何，應始終需要依靠衛生設施來保護自己免受疾病侵害