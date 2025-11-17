南霸天速食店丹丹漢堡又少一間！丹丹漢堡高雄大社店經營至今長達35年，沒想到今（17）日無預警發出結束營業公告，宣布只會營業到11月30日，消息曝光後，也讓大批在地人感到不捨：「從小到大的回憶沒了！」
丹丹漢堡35年加盟店熄燈！店家公告證實了
丹丹漢堡在台灣知名度相當高，更因為只在南部開店，而被封為「速食南霸天」，第一間創始店是在1984年於高雄市前金區開設，而高雄大社店位於中山路上，也從1990年左右就已經加盟開幕，營業長達35年，陪伴無數大社人成長。
不過，今（17）日「丹丹漢堡大社店」突然發出結束營業公告，宣布將只會營業至11月30日，「希望大家未來繼續支持鄰近的仁武店、橋頭店、燕巢店」。
消息曝光後立即震撼在地民眾，「這樣大社還有東西可以吃嗎」、「沒辦法接受」、「想不到是真的」、「從小到大的回憶，沒了」。
