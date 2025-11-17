我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南中部暴雨釀成嚴重洪災，創越南史上最高紀錄，大片農村被洪水淹沒。（圖／翻攝自越通社）

越南中部再度因連日暴雨釀成重大災情。當地時間16日晚間，一輛滿載乘客的巴士行經崑崙嶺山路（Khanh Le Pass）時，突遭大規模土石崩落活埋，造成六人喪命、十九人受傷。強降雨使得救援行動受阻，現場一度難以接近。這起事故發生於晚上10時左右，這輛自胡志明市發車、隸屬「馮湯」客運的40座巴士，共載有32人，包括兩名司機及一名服務員，當時正從峴港往芽莊方向行駛。車輛行經以易崩塌著稱的南慶榮路段時，山坡上突然傾瀉大量土石，瞬間掩埋車頭，造成多人受困。事發時當地雨勢強勁，山路兩端在短時間內都發生坍方，彼此相距不到4公里，使得救援部隊難以抵達。消防與救難單位緊急派遣兩輛救災車與近20名人員前往，直到深夜才成功突破土石封阻，抵達事故地點。南慶榮社人民委員會主席黎氏金花表示，事故已確認6名罹難者，男女各3人，其中4具大體已被移出，但仍有兩名死者受困於巨石與土堆之下，救援人員仍在設法排除障礙。省級緊急醫療中心主任黎陳英詩指出，傷者已陸續送往慶和省綜合醫院治療，未受傷乘客則由接駁巴士送往芽莊市的馮湯車站。慶和省警方透露，巴士遭土石重擊後，車體有近半被壓毀變形，顯示山壁崩落的力道相當驚人。現場雨勢未歇，山坡仍有滑動跡象，使救援行動面臨高度風險，兩名仍受困的罹難者暫時無法取出。崑崙嶺山路全長33公里，是連接芽莊與大叻的國道27C重要路段，也是觀光旅遊車輛經常使用的道路。越南氣象部門預測，當地自16日至18日將持續出現中到大雨，累積雨量可達80至150毫米，高山地區甚至可能突破250毫米，預料山區災情短時間恐無法緩解。