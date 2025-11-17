我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市食安處公布龍忠蛋行9日購入芬普尼問題蛋品35家下游名單。（圖／台中市食安處提供，2025.11.17）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼，台中市龍忠蛋品行在移動管制期間進貨4萬顆雞蛋，已賣出3.4萬顆蛋到台中市海線5個行政區。市議員陳俞融今要求市府食安處公布32家業者名單，其中有早餐店、小吃店，也有旅宿業、雞蛋糕業者。台中市梧棲區龍忠蛋行於9日移動管制的空窗期，到彰化縣文雅畜牧場載200籃、4萬顆蛋，10日下午食安處前往稽查時，已經賣出近3.4萬顆。食安處追查下游，發現多半賣到梧棲、龍井、大肚、沙鹿、清水等早餐、小吃業者。台中市議員陳俞融今（17）日質詢時表示，此次毒蛋源頭在彰化，但把毒蛋吃光的都在台中，毒蛋流入市面引起市民恐慌，有些民眾早餐吃蛋餅還要求不要加蛋，市府應主動公布這些毒蛋流入的35家下游店家，讓市民可以安心選擇，避免吃到毒蛋。