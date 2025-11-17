我是廣告 請繼續往下閱讀

北市一名33歲簡姓男子才在今年3月因性侵等罪刑滿出獄，不到兩個月又在台北東區酒吧外流連，以假意幫忙照顧酒醉民眾為由，趁機對 2 名醉倒男子伸出狼爪，甚至「露下體」磨蹭、噴精在其中一人背上；另一次犯案時，他原本打算對第 3 名醉倒男子下手，卻臨時想拉肚子，只匆忙偷走對方悠遊卡離開。台北地院審理後，依犯行明確，分別依乘機猥褻罪判處 1 年徒刑，竊盜罪判拘役 20 天得易科罰金，全案可上訴。判決指出，簡男在 5 月間多次於北市松壽路酒吧一帶「蹲點」，鎖定落單醉倒在店外座位區的男子。他表面上裝作好心替對方蓋外套或攙扶，實則趁機撫摸對方身體、上下其手；之後脫下自己的短褲露出生殖器，緊貼被害人腰臀磨蹭。其中一名被害人遭簡男摸弄褲襠、甚至被親吻臉頰，醒來時因恐懼不敢動彈。對方上衣被掀起、背部遭摩擦多次，忍受片刻後才用手肘推開簡男假裝起身，嚇跑對方。事後他發現背上留下一坨黏液，經化驗確認是簡男精液。警方調閱監視器循線追查其身分前，簡男又在 6 月初清晨於附近街道看上另一名醉倒男子，正準備猥褻時突然肚子劇痛，只來得及偷走對方的悠遊卡就匆忙離去。稍後他在超商把卡內僅剩的 49 元小額消費用光，仍遭警方迅速逮捕。簡男在庭訊中認罪，辯護人以他有輕度智能障礙、從小在育幼院成長、曾遭學長侵犯等背景為由，請求法官從輕量刑，並稱他已有反省，願接受治療與輔導。但法官審酌他出獄後短時間內再犯，而且犯罪模式是挑選無反抗能力的喝醉者下手，若被察覺就立即逃離，顯見其意識清楚、具辨識能力，並非因身心狀態而無法自我控制。法官指出，簡男犯行並不足以引發社會同情，被害人不僅在身體上遭侵犯，心理上也受到強烈衝擊。簡男又未與被害人和解，依累犯規定加重刑度，最終依 2 罪合併判處 1 年徒刑、竊盜部分判拘役 20 天得易科罰金 2 萬元，並沒收不法所得 49 元。此外，簡男先前因性侵服刑時，曾被評估具高度再犯風險，對象不限男女。檢方據此聲請強制治療，簡男則主張「會控制自己、不需治療」。但北院認為他剛出獄不久即連續犯下性侵與猥褻案件，法治觀念薄弱且情緒管理差，裁定他應入相當處所接受 1 年強制治療，必要時可延長。