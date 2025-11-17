日本藝人山下智久上周以個人身分為「山下智久2025台北talk＆mini Live」粉絲見面會登台，限動放閃台灣美食，樂華夜市肥豬的攤雞排配開喜烏龍茶、台北晶華酒店「冠軍清燉牛肉麵」都被神出，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理明星翻牌的同款菜單、價格，本文提供給讀者一次掌握。
台灣美食圈粉無數，每位外國明星來台翻牌的菜單，也受到民眾好奇。日本男神山下智久來台舉辦「山下智久2025台北talk＆mini Live」粉絲見面會，限動放閃台灣美食，讓人看了流口水。現在，男神菜單都幫大家神到了！
◾️樂華夜市「肥豬的攤」雞排＋開喜烏龍茶
每晚都在樂華夜市掀起超長排隊人龍的名店「肥豬的攤」，店主在粉專表示，「跟老婆特地起了個一早，準備我們家的炸物。因為有一個來自日本的帥哥來台灣見面會」，雖然不能明說，但貼出多張山下智久帥照，直呼「謝謝他很喜歡我們家炸物」，證實山下智久吃的雞排來自「肥豬的攤」。
除了肥豬大雞排，店家還準備了台灣雞仙貝雞皮、鱈魚脆香酥、花生粉小湯圓等琳瑯滿目的炸物；據說山下智久在活動現場，「他很認真吃了三大口，還說甜甜的很好吃」，而且搭配的竟然台灣老牌「開喜烏龍茶」。
◾️台北晶華酒店「冠軍清燉牛肉麵」680元
不只在活動現場大啖台灣美食，山下智久還在（IG：tomo.y9）限動打卡牛肉麵，眼尖的網友猜測是台北晶華酒店的「冠軍清燉牛肉麵」，也獲業者證實。
一碗要價680元的「冠軍清燉牛肉麵」，曾代表台北晶華酒店榮獲「第八屆台北國際牛肉麵節」冠軍而得名；更曾榮獲美國有線電視網CNN評選為「台北最讚牛肉麵」。
另外，上週剛落幕的SUPER JUNIOR〈Super Show 10〉演唱會，也直接在後台開起鼎王麻辣鍋鴛鴦鍋、雙月食品社雞湯拌麵、東京油組總本店蕎麥麵自助餐。讓不少粉絲都讚「又想吃了」，要找時間去朝聖。
資料來源：山下智久、肥豬的攤、開喜烏龍茶、台北晶華酒店
我是廣告 請繼續往下閱讀
每晚都在樂華夜市掀起超長排隊人龍的名店「肥豬的攤」，店主在粉專表示，「跟老婆特地起了個一早，準備我們家的炸物。因為有一個來自日本的帥哥來台灣見面會」，雖然不能明說，但貼出多張山下智久帥照，直呼「謝謝他很喜歡我們家炸物」，證實山下智久吃的雞排來自「肥豬的攤」。
不只在活動現場大啖台灣美食，山下智久還在（IG：tomo.y9）限動打卡牛肉麵，眼尖的網友猜測是台北晶華酒店的「冠軍清燉牛肉麵」，也獲業者證實。
一碗要價680元的「冠軍清燉牛肉麵」，曾代表台北晶華酒店榮獲「第八屆台北國際牛肉麵節」冠軍而得名；更曾榮獲美國有線電視網CNN評選為「台北最讚牛肉麵」。