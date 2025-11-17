我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》記者今日前往便利商店內設置的銀行ATM操作領現，實測發現領取流程十分簡單，年長者操作應該不會有太大問題，只需插入銀行提款卡，接著輸入12碼健保卡號，畫面就會跳出領取者的身分證字號、健保卡號，以及領取金額的個人資料明細，按下確認鍵，即可成功領到現金一萬元，整個過程不需要花費超過2分鐘，一分多鐘即可順利完成。

▲插入健保卡後，按下全民＋1、政府相挺處按鍵即可開始領取一萬元現金。(圖╱記者李青縈攝）

普發一萬銀行ATM領現今（17）日正式開放，不收手續費，也可跨行領取。記者實測超商內設置的銀行ATM領現，操作十分簡單，只需插入提款卡，看見「全民＋1、政府相挺」處按下按鍵，輸入健保卡號，個人資料跳出後按確認，過程僅需一分多鐘即可完成。ATM領取普發現金一萬元，從今日起至115年4月30日止開放領取，民眾可到指定16家金融機構（含郵局）並設置貼有識別貼紙的ATM機台領現，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司，全台共計2萬8千餘台ATM可領現。不少年長者可能也會直接前往銀行領取普發一萬，因有銀行員可詢問、從旁協助，比較安心且能成功領到錢，而銀行行員也會在ATM旁協助民眾操作領取，就有不少老人家帶著家人的提款卡、身分證、健保卡來領錢，一名年長者就操作許久，最後終於在行員協助下成功，該名年長者非常開心：「這樣錢就出來啦！真是太好了」，他也讚嘆，ATM領現對高齡者很方便、很友善，「早該這麼做了。」