我是廣告 請繼續往下閱讀

日前《自由時報》報導，從事跨國詐欺洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁。集團董事長陳志的核心幹部劉學鋒、李丞丞均曾來台，甚至找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等人關說協助入境。對此，李德維今（17）日表示，皆為子虛烏有，惡意抹黑，完全與事實不符。如今連移民署都已公開否認有關說情事，顯見該篇內容連最基本的查證都付之闕如，也未提出任何證據，根本是假新聞、真烏龍，《自由時報》應於一周內公開澄清並道歉，否則將依法提告。李德維指出，《自由時報》指控自己與林思銘為涉嫌跨國詐欺洗錢的太子集團其陸籍幹部劉學鋒、李丞丞的入境向移民署關說，還查出劉學鋒來台的時間為2015年，李丞丞則是2017年及2018年。然而，林思銘與李德維於2020年才開始擔任第十屆立委，是要如何穿越時空來進行「幽靈關說」?《自由時報》憑空杜撰，時空錯置，簡直可笑至極，根本是「拿明朝劍斬清朝官」般的荒謬至極。李德維也說，事實上，同遭污衊的林思銘於本月13日在立法院內政委員會質詢時，即當面向移民署副署長謝文忠詢問該案，謝文忠也明確回應，林思銘確實沒有關切，且具有中國大陸背景者，會有跨機關聯審機制，依相關規定嚴格審查。李德維表示，連內政部移民署都予以否認該案被立委關說而放行，便是打臉《自由時報》最好的鐵證。但令人遺憾的是，移民署的澄清已見諸於許多新聞媒體，但《自由時報》迄今竟隻字未提，難道是烏龍爆料做獨家，自家翻車做獨漏？新聞的專業與倫理蕩然無存。李德維說，11月7日《自由時報》楊姓記者致電求證時，因自覺坦蕩且內容過於荒誕不羈，離譜至極，除表示毫無所悉外，便不願加以理會與糾纏。詎料親綠媒體卻據此大肆加油添醋，捕風捉影，而《自由時報》迄今亦未予更正或澄清，連基本的平衡報導都未見，已對本人的名譽造成莫大的傷害。因此正告《自由時報》必須對該篇惡意抹黑的「毒」家報導，於7日內予以澄清並道歉，否則必將採取法律行動，以正視聽並阻歪風。