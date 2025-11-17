我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市工務局34歲施姓工程員，今年7月18日颱風後，謊稱要到災區勘災，向單位申請使用公務車，卻擅自駕車前往某國小游泳池後，尾隨8歲、11歲2男童進入更衣室，強行撫摸下體並拍攝不雅影像遭警方查獲，檢方起訴移審後羈押禁見至今，他在審理時認罪請求交保遭駁回，近日，台南地院依違反兒童及少年性剝削防制條例、刑法強制猥褻罪判處施男應執行有期徒刑8年8月，可上訴。判決指出，施姓工程員2025年7月18日上午9點多，開著工務車抵達某國小，10點多在泳池尾隨兩名男童進入更衣室，接著拿出準備好的內褲給其中一名男童穿，再以內褲沒穿好為由，強行脫下另一名男童內褲撫摸其生殖器，拍下兩男童著內褲、裸體照後離去。事發後，兩名男童立即告訴師長，泳池管理員上前質問，施員隨即駕車逃逸。救生員拍下車牌報警，警方循線查出車輛為工務局公務車，迅速鎖定施員身分將他查緝到案，依涉犯兒少性剝削罪嫌移送台南地檢署，被檢方聲押獲准，起訴移審後續押至今，並已被台南市政府停職。施男在檢方調查時即認罪，並表示他願意積極尋求精神科醫師及心理諮商師導正治療，還強調，他是國家考試及格的公務員，父親是醫師，家庭支持度高，沒有前科，也承認犯行，更無勾串、滅證之虞，也無反覆實行可能，犯後深表悔意，法院對他的羈押已產生相當警惕作用，他願意佩戴電子腳鐐接受監控，請求具保停押，但都被台南地院、台南高分院駁回。法官認為，被害男童母親完全沒有與施姓工程員和解意願，尤其他事先準備好兒童內褲前往游泳池，應有預謀並伺機尋找兒童下手，而非偶然起意；他身為公務員，竟為滿足自己私慾，侵犯2名男童身體自主權，影響身心發展甚鉅，應予非難。台南地院認定，施男涉犯2個對未滿14歲之人犯強制猥褻罪，各處有期徒刑3年2月；又犯兒童及少年性剝削防制條例強迫使兒童被拍攝性影像罪，處有期徒刑7年4月，應執行有期徒刑8年8月，可上訴。