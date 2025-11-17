我是廣告 請繼續往下閱讀

「藍衣軍團」義大利惡夢成真！在今（17）日歐洲區I組資格賽，挪威國家隊靠著當家射手哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度，於米蘭聖西羅球場以4：1大勝義大利，正式鎖定2026世界盃門票。這是挪威自1998年後，睽違28年再度挺進世界盃決賽圈，哈蘭德本屆資格賽火力全開，8戰狂轟16球，不僅刷新紀錄，更以壓倒性優勢將四屆世界盃冠軍義大利再度推入附加賽的深淵。面對義大利背水一戰，哈蘭德在下半場第78與79分鐘連進兩球僅隔數十秒，徹底終結比賽懸念。這位年僅25歲的前鋒本屆資格賽火力全開，8戰狂轟16球，堪稱歐洲區最具殺傷力的得分機器。挪威最終以8戰全勝、24分滿分結束分組賽事，以壓倒性方式證明實力。主帥索爾巴肯（Ståle Solbakken）形容這支球隊「融合了力量與紀律，並擁有世上最致命的射手」。這也是挪威自索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjær）時代後首次重返世界盃決賽圈，而哈蘭德的父親阿爾夫-英厄・哈蘭德（Alf-Inge Haaland）正是1998年法國世界盃時的挪威國腳。義大利雖然開場第11分鐘靠年輕前鋒埃斯波西託（Pio Esposito）首開紀錄，然而下半場挪威全面接管戰局。努薩（Antonio Nusa）在第63分鐘轟入世界波扳平比分，接著哈蘭德連下兩城，補時階段約根・斯特蘭・拉森（Jørgen Strand Larsen）再以個人突破補刀，最終以4：1收場。比賽結束時，聖西羅球場響起刺耳噓聲，義大利球員低頭離場，僅剩少數球迷留在場內。他們最終以小組第二、落後挪威6分作收，將於明年3月再度走上附加賽之路，試圖避免連續三屆無緣世界盃的悲慘命運。義大利教頭斯帕萊蒂（Luciano Spalletti）在資格賽首戰0：3慘敗挪威後丟掉烏紗帽，改由加圖索（Gennaro Gattuso）接掌兵符。雖然之後表現略有起色，但全隊仍缺乏像哈蘭德等級的世界級球星，導致在關鍵時刻缺乏決定性的殺傷力。繼2018、2022連兩屆因附加賽出局後，「藍衣軍團」恐怕得再度面臨噩夢重演。