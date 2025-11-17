我是廣告 請繼續往下閱讀

政府普發1萬元現金今日起可以在ATM領取，不過在Dcard有網友發文，直言「普發1萬很不公平」，引起大量討論。原PO表示，每年五月的報稅季對單身、沒小孩、沒有合併申報優惠的人來說，本來就很吃虧。自己每天加班、辛苦工作，一部分收入還得先被政府扣稅，父母扶養額也得跟兄弟姐妹輪流，能扣抵的空間不多，相較之下「努力工作卻不一定有比較多回饋」。他感嘆，這次政府以「稅收超徵」為由全民普發一萬元，「卻是全民都可以領，意思就是，我們平常辛苦工作賺錢的結果，換來的是還要幫忙養那些不努力的人。」原PO認為，有些人平常不工作、或收入不報稅，但如今同樣可以領這筆錢，讓他覺得很不公平。他也寫道，自己加班時「別人在玩樂」，但領錢時大家卻一樣。原PO認為，普發現金雖然他也會領，「有錢領當然開心」，但同時讓他更無力，甚至覺得「人真的不用太認真工作」，因為認真賺的錢自己捨不得花，最後不是被政府扣走，就是被騙走，還可能被當成盤子。不過有網友表示，「普發的現金，到現在還有人不知道大多來自從企業所課徵的稅款嗎？」，另外有人勸原PO，大部分的人領了的1萬，「都是上面20%左右的人分給其他80%」、「如果真的要以繳的比例退給你的話你可能領不到幾毛錢」，因此建議當成小確幸。也有網友說，「繳稅60萬，政府超收只還我一萬，真的好棒棒」、「繳稅又不是只有所得稅，你所有的消費都有抽稅喔」。