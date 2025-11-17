我是廣告 請繼續往下閱讀

陳耀昌留下使命和任務 翁德怡：我不可能一直只在教授的保護之下

▲翁德怡說，自己和陳耀昌結緣是因為台大法醫所。（圖／取自翁德怡臉書）

台大法醫所發通告哀悼 是法醫學界重大損失

台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌傳出今（17）日病逝台大醫院，享壽76歲。台大醫學院法醫學研究所所長翁德怡也回憶，與陳耀昌是因為台大法醫所而結緣，好幾次的挫折是在陳耀昌的鼓勵而留下來努力。而「司法醫學鑑定品質」陳耀昌給予了翁德怡許多指導，「我也相信這是教授留下來給我的使命和任務，我不可能一直只在教授的保護之下。」翁德怡回憶，自己和陳耀昌結緣是因為台大法醫所，當年第一次見面時，兩人同時喜歡日本「松本清張」推理小說而相談甚歡。後續到了法醫所教書，因為自己並非傳統法醫、也不是分析化學背景出身，而是以臨床醫師跨界法醫領域。一開始遇到非常多挫折，也好幾次要放棄，但在陳耀昌和教授邱清華的鼓勵，也繼續留下來努力。翁德怡表示，陳耀昌在退休後，專注於歷史小說的寫作，而「文以載道」，陳耀昌一直是自己心目中「師者」的理想，紀錄下環境歷史的種種，更是「我一直想達到的目標。」翁德怡說，也經常和陳耀昌見面、鼓勵自己。當自己對於「司法醫學鑑定品質」感到憂心不已且無力的時候，給予很多指導。 雖然陳耀昌健康恢復一直不如預期，終究無法一起前往立法院司法委員會講述對改革的想法，但「我也相信這是教授留下來給我的使命和任務。」翁德怡提到，「我不可能一直只在教授的保護之下，只會在原地大喊，司法醫學鑑定品質很重要, 辨別什麼是真科學鑑定和假科學鑑定很重要」。她說，那樣什麼也改變不了，「我也應該努力學會獨立前行，和其他夥伴們繼續努力。」「與其詛咒四周黑暗，不如點亮一根蠟燭。」最後，翁德怡向陳耀昌道謝，「我何其有幸在教授您豐富的人生舞台上，能和您共同演出一小段, 對我個人非常有意義的人生對話。」1949年在台南出生的陳耀昌，在台大醫院內科住院醫師訓練完畢後，也引入骨髓移植技術回台灣，並在台灣完成首例骨髓移殖。不僅是知名的血液疾病與幹細胞專家，不停斜槓的陳耀昌也是一名企業家，成立了生醫新創公司，同時也擔任過民進黨的國大代表。還有些人認識的陳耀昌更是一名台灣歷史小說家，代表作包括《福爾摩沙三族記》，還有被改編為台灣電視劇《斯卡羅》的《傀儡花》。方方面面都徹底投入、不遺餘力的陳耀昌，今日傳出病逝消息，讓許多醫界好友深感不捨。台灣大學法醫學科暨研究所也發出通告，懷抱深切哀痛之情，台灣大學醫學院法醫學科暨研究所謹此公告，創所所長陳耀昌教授已於日前辭世。法醫所提到，陳耀昌畢生致力於法醫學之教育、研究與制度推動，是我國法醫學領域的重要開創者與奠基者。於學術研究、教學培育與專業實務等多重層面，皆以嚴謹治學、深厚學養與無私奉獻，啟迪後進，影響深遠。「陳教授的離去，是本所及台灣法醫學界的重大損失。斯人雖逝，其典範精神與深遠影響將永存於我們心中。」