▲葡萄牙隊以9：1大勝亞美尼亞，鎖定世界盃參賽資格，隊長C羅（Cristiano Ronaldo）有望第六度出征世界盃。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃預選賽歐洲區收官輪傳來捷報。「三獅軍團」英格蘭憑藉著凱恩（Harry Kane）梅開二度，客場以2：0擊敗阿爾巴尼亞，喜提8連勝0失球的完美戰績，成功挺進世界盃決賽圈，同時也打破了隊史紀錄。而在F組的角逐中，葡萄牙隊坐鎮主場，以9：1大勝亞美尼亞，以F組第一名身份獲得參賽資格。這場大勝也讓因停賽缺陣的隊長C羅（Cristiano Ronaldo）有望寫下第六度出征世界盃的歷史紀錄。英格蘭隊在本屆8場世界盃預選賽比賽中，不僅取得了全勝的成績，更是在打進了足足22球的前提下，沒有一次被對手攻破球門，保持了零封金身，從而成為了歷史上首支8場世預賽全勝並且0失球的球隊，寫下新的歐洲區預選賽紀錄。與此同時，他們也在最近11場正式比賽（非友誼賽）中保持了全勝，這也是新的英格蘭隊史最長連勝紀錄，此前他們曾在2014年9月至2015年10月期間創下10連勝。這項成就更是在球隊戰前換帥的背景下達成：主帥托圖赫爾（Thomas Tuchel）在2024年10月獲官宣，並在2025年1月正式接掌兵符，英格蘭2：0擊敗阿爾巴尼亞的世預賽首戰，正是圖赫爾執教三獅軍團的首秀，也開啟英格蘭連勝之路。本屆小組賽英格蘭8戰8勝0平0敗，進22球失0球，凈勝球+22，積24分以小組第一出線。在美加墨世界盃預選賽歐洲區最後一輪的角逐中，葡萄牙隊在隊長C羅（Cristiano Ronaldo）停賽缺陣的情況下，仍展現出強大的火力。他們在主場以9：1血洗亞美尼亞，以F組第一名身份獲得參賽資格。本場比賽，雖然C羅停賽，但B.席爾瓦（Bernardo Silva，B席）和B.費爾南德斯（Bruno Fernandes，B費）攜手先發，拉莫斯（Gonçalo Ramos）出任單箭頭。B費和內維斯（João Neves）均上演了帽子戲法，拉莫斯傳射建功，替補出場的孔塞桑（Francisco Conceição）也有一球入帳，火力分佈極廣。亞美尼亞方面，霍夫漢尼斯良（Varazdat Haroyan）第94次代表國家隊出戰，追平名宿，並列排在隊史出場榜第三位。而葡萄牙這場大勝，也讓C羅有望在2026年迎來他生涯第六度出征世界盃的歷史性時刻。