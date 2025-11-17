南部辦桌通常給人一種大方、吃粗飽的印象，近日一名網友分享，他發現如今南部辦桌的最後一道甜點，竟都是發放一人一桶冰淇淋，整車推出的畫面豪邁吸睛。許多在地人留言證實南部流水席確實常這樣發桶裝冰淇淋，也有知情者透露，這其實是婚宴上的小巧思，價格既不貴，看起來又大方，且還能讓賓客提早散場，是很聰明的婚禮策略。
南部辦桌「一人發一桶冰淇淋」超豪邁！賓客全嗨翻：最爽
一名網友在Threads上發文，表示在南部吃辦桌，最後一道甜點不是常見的水果或蛋糕，竟是直接發給每位賓客一桶冰淇淋，工作人員推著整車桶裝冰品的畫面，看起來相當壯觀，讓他驚呼：「南部辦桌最後一道甜點，真的都這麼豪邁的嗎？」
也有人直言，「說實話，沒多少錢，一桶不到90元，又能餵食飽飽，這樣的甜點是很聰明的選擇」、「看量的話，確實是挺豪邁的但是看價格的話，其實蠻便宜的」。
辦桌「發整桶冰淇淋」原因曝！內行人分析：其實超聰明
對此，一名知情網友透露，這其實是一種婚禮的策略。冰淇淋以一人一桶的方式發放，看起來既不失面子、價格也不會太高，而且許多賓客擔心冰淇淋融化，通常會加快腳步回家，也讓主人家更方便善後。早期露天辦桌的時候時，不少長輩喜歡留下來和親朋好友聊天，但不方便直接催促散場，因此想出這招來送客。
而《NOWNEWS》記者曾經詢問過南部家中長輩，長輩表示過去辦桌最後一道菜都是炸雞腿、雞翅，近幾年開始流行桶裝冰淇淋，兩者目的都是要讓賓客有種「有吃又有拿」的感覺，而冰淇淋看起來更大方，攜帶也方便，因此成為新一代辦桌文化中常見的收尾甜點。
