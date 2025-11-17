我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰傳奇終結！FPX 宣布離開英雄聯盟項目

FPX奪冠陣容為上路韓援 GimGoon（金韓泉）、打野 Tian（高天亮）、中路韓籍選手 Doinb（金泰相）、下路 AD Lwx（林煒翔）、輔助 Crisp（劉青松）。（圖／lolesports flickr）

成立兩年就奪冠！鳳凰登頂傳奇過程曝光

▲S9英雄聯盟世界賽決賽上，FPX 以 3 比 0 狂掃 G2，在巴黎客場封王。（圖／lolesports flickr）

韓國統治了英雄聯盟！LPL隊伍退場消息頻傳

▲ 最近4 年世界賽冠軍皆由韓國隊伍包辦，T1 更拿下其中 3 座，Faker 奪下個人第六冠、締造史無前例的 3 連霸。（圖／LOL Esports Flickr）

英雄聯盟 LOL 中國 LPL 賽區真的有隊伍不玩了！今（17）日下午電子競技俱樂部發出公告，證實。由於 FPX 曾在 2019 年 S9 世界賽拿下世界冠軍，因此解散消息一出，也立刻引發全球粉絲震撼。FPX 電競俱樂部微博今（17）日下午 3 點發布公告：「未來，FPX 依舊會在電子競技的舞臺上盡心竭力、奮楫前行，繼續以辛勤與鬥志努力在征戰之路上點燃火種。」，LPL 賽區官方隨後也發布說明：「去年底，聯盟啟動俱樂部席次回購。本著持續優化賽事節奏的初衷、以及自願申請的原則，近期聯盟與 FPX（FunPlus Phoenix）電競俱樂部友好協商並達成一致：FPX 將於 2026 年 1 月 1 日起，不再參與 LPL 及相關賽事。雙方也將共同妥善安置選手，並完成後續回購事宜。」事實上，FPX 電競俱樂部成立於 2017 年 12 月，母公司為趣加（FunPlus）。成立電競戰隊品牌後，便積極投入英雄聯盟 LPL 賽區賽事，且在成立短短 2 年內，就於 2019 年世界大賽奪下 S9 冠軍。當時FPX隊伍陣容包括：上路韓援 GimGoon（金韓泉）、打野 Tian（高天亮）、中路韓籍選手 Doinb（金泰相）、下路 AD Lwx（林煒翔）、輔助 Crisp（劉青松），總教練則是台灣的「戰馬」教練 WarHorse 陳如治。FPX 當年以 LPL 第一種子之姿晉級世界賽，四強成功淘汰 S8 冠軍 IG，闖進決賽舞台。最終 FPX 以 3 比 0 狂掃 G2，在巴黎客場封王，再加上 S9 主題曲正好是《Phoenix》，超巧合的鳳凰登頂，為當年FPX奪冠增添了不少傳奇故事性。在 FPX 奪冠後，LPL 完成連續兩年奪冠的輝煌成績，讓賽區前景一度被看好，也帶動多支隊伍投入，隊伍數量大幅增加。不過，自從 2021 年 S11 由 EDG 拿下 LPL 第三座冠軍後，後續 4 年世界賽冠軍皆由韓國隊伍包辦，T1 更拿下其中 3 座，Faker 奪下個人第六冠、締造史無前例的 3 連霸。在 LPL 多年未能奪冠，加上選手薪資泡沫化、營運成本飆升等因素衝擊下，今年世界賽期間就不斷傳出多支 LPL 隊伍打算退場的風聲，如今 FPX 率先證實成為第一支離開的隊伍。後續 LPL 是否還會有更多隊伍退出，也引發全球高度關注。