根據國教盟調查結果，青少年關切電子煙、加熱菸與藥物濫用等議題，校園存在新興菸品氾濫、藥物濫用、心理健康3項危機，因此國教盟提出5大訴求，包括全面禁止加味菸品、補強師資訓練、持有電子煙開罰、建立跨部會資訊共享機制，以及強化心理支持等5訴求。國教盟青年部今年初公布「2025年台灣青少年最關心的十大議題」調查結果，「政府加強菸品與藥物使用警告，減少我受到菸品與藥物濫用的傷害」高居第二名。國教盟表示，電子煙已成毒品施用的新興管道，雖衛福部研擬修法將持有電子煙載具列入規範，但成效如何有待觀察，而已開放的加熱菸同樣面臨相同的挑戰。全球有約1,500萬明13至15歲青少年會使用電子煙，其中加味與玩具化設計是入門主因。國教盟指出，七成使用者會因無這些口味而考慮不再使用。台灣菸害防制法雖禁止電子煙，但近期卻開放14款加熱菸彈與4款加熱裝置，其中多款為加味產品，潛藏與電子煙相同的風險。國教盟說，青少年藥物濫用背後，往往伴隨高度心理健康風險。根據我國2022年針對106位少年法院轉介藥癮青少年的研究，78% 的受訪者同時患有精神疾病，其中過動症達 47%、憂鬱症 45%、焦慮症 30.2%，顯示成癮行為與心理健康息息相關。立委王育敏指出，衛福部開放進口加熱菸，但是相關配套措施明顯不足，竟有進口業者上市第一天，就被抓到菸品容器沒有標示尼古丁含量，而被勒令下降，突顯管理混亂且前後不一。她呼籲衛福部應「全面禁止」所有加味菸品，並大幅強化執法力度，嚴懲違法販售，才能徹底阻斷青少年接觸菸品的管道，保護下一代健康。師大成癮防制研究中心主任、中華心理衛生協會副理事長李思賢說，把促進心理健康與強化韌性教育納入菸害防制：從校園到社區建立早期辨識與友善轉介，強化社會情緒管理、壓力調適、同儕支持與家庭溝通；並推動師資培訓、跨部會資訊共享與整合，打造無菸、具韌性的學習環境。國教盟青年部提出五項訴求：一、全面禁止加味加熱菸及所有加味菸品：政府應即刻下架含香味的加熱菸與菸草製品，防止添加口味等成為青少年入門誘因，避免電子煙與加熱菸載具成為吸食毒品方便管道。二、補強師資訓練與宣導：教育部應推動師資培訓與教材更新，提升教師與輔導人員辨識與應對能力，並協助學生建立對尼古丁與毒品危害的正確認知。三、加速通過菸害防制法修法草案：納入「持有電子煙載具」的罰則與強制銷毀條款，讓學校與執法機關有法可循，防止校園成為成癮破口。四、建立跨部會協作與資訊分級共享機制：建立警察、學校、社福單位與法院之間的數據共享與合作機制，確保少年案件相關資料能及時傳遞，提升案件評估的效率和準確性。此外，應建立多方合作的工作小組，針對特殊案件進行多部門聯合審查。五、強化心理支持系統預防藥物濫用：中央應加速心理師配置與資源整合，將心理健康與毒品防制結合，針對高風險青少年提供持續關懷與介入。