我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小客車肇事後未停下查看女子及嬰兒車的狀況，影片曝光後掀起兩極熱議。（圖／翻攝自臉書八卦村）

新北市新店區新烏路一段昨（16日）下午發生一起離譜事件，一名推著嬰兒車的林姓女子當時正在過馬路，卻遭到一輛未禮讓的小客車撞擊，差一點就撞到嬰兒車內的嬰兒，相當誇張，而後駕駛竟未停下查看直接開走。影片在網路上瘋傳，不少網友看了驚喊：「太誇張！」據了解，這起事件發生在昨（16日）下午3時許，從畫面中可見，一輛銀色小客車無視推著嬰兒車穿越斑馬線的林姓女子，未減速禮讓直直往前開，撞擊到嬰兒車的前頭，所幸並未造成人員傷亡，而後肇事駕駛更直接把車開走，並未停下來查看林女及嬰兒的狀況，而警方後續也將通知車主到案說明。影片曝光後，也讓不少網友看傻眼，紛紛留言表示，「這台是新烏路上的三寶惡霸車啦！違規超多～不知道罰單開了有沒有繳錢」、「太扯了一定要檢舉」。不過，也有部分網友認為女子未注意來車方向，「雖然車有錯，但我有注意到推著嬰兒車的人不看車回來的方向在走，為什麼那麼多家長把娃娃車當盾牌在用？」