秋季吃美食！日本「廣島牡蠣季」開吃，慕里諾國際餐飲集團表示，勝政「酥炸廣島牡蠣日式豬排套餐」、BEPPIN PASTA「牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵」嚐鮮，《NOWNEWS今日新聞》記者整理五大品牌新菜，本文提供給讀者一次掌握。王品集團藝奇日式料理升級桌邊火焰秀「極炙套餐」，早鳥饕客第2套75折優惠。
廣島牡蠣祭！五大餐廳炸豬排、義大利麵270元起開吃
秋末入冬正是牡蠣最肥美的時節！慕里諾國際餐飲集團嚴選開吃日本廣島牡蠣季限定新菜，牡蠣被譽為「海中牛奶」，廣島牡蠣又以「殼薄、肉大、風味濃郁」著稱，口感肥腴多汁，五大餐廳品牌齊開吃。
◾️勝勢／勝政日式豬排：同步推出「酥炸廣島牡蠣日式豬排套餐」，除了酥炸豬排、還把肥美廣島牡蠣也沾裹酥脆麵衣入鍋，一起鎖住海陸美味。
◾️かつ丼屋 勝急：主打遠紅外線油炸機炸出酥脆豬排，搭配天泉溫泉水烹煮的雲林斗南牛奶皇后米與台灣生食級雞蛋製成的歐姆蛋，全新推出「廣島牡蠣豬排雙響丼飯」，奢華雙饗。
◾️BEPPIN PASTA／BEPPIN EXPRESS：主打和風義式料理的BEPPIN PASTA，開吃清香蘿勒風味「酥炸牡蠣野菇青醬義大利麵」、法式「蒜香油封廣島牡蠣」、還有鹹香「牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵」。BEPPIN EXPRESS則可吃到快速上桌的「牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵」。
而BEPPIN EXPRESS 即使是快速供餐形式，依然能享受頂級蠔味。「牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵（390元）」同步上桌，價格實惠，風味依然滿點。
王品藝奇日式料理升級！桌邊火焰秀「極炙套餐」第二套75折
王品「藝奇 日式料理」表示，即日起推出全新升級「極炙套餐」，桌邊火焰秀展演牛排超吸睛，搭配日式三大名物「鍋物、刺身、釜飯」全套共7道美餚
，均一價880元。
早鳥限定優惠開跑，即日起至12月10日，
憑活動畫面前往全台門店內用2客套餐，可享「第2套75折」優惠。
資料來源：慕里諾國際餐飲集團、藝奇日式料理
