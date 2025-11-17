我是廣告 請繼續往下閱讀

由數位發展部舉辦、台大智活中心與台北市電腦公會共同執行的「GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔」，歷經數月選拔與輔導，今日（11/14）在資訊月數位產業署主題館舉辦「GenAI Stars Demo Day百工百業應用發表會暨頒獎典禮」，共有21支團隊發表成果並揭曉「金質獎」與「潛力之星獎」。今年活動吸引269隊報名，涵蓋19大產業，從新創到企業均投入AI應用開發，顯示生成式AI在各領域的需求持續攀升。數位產業署主秘童明慧指出，AI正快速改變全球產業布局，誰能在AI領域領先，就能在未來十年掌握關鍵優勢。為了銜接各產業需求端的痛點，推動「2025 GenAI Stars百工百業AI創新應用選拔及深度輔導」，讓生成式AI真正走進百工百業。深度輔導過程中整合AI算力及國發基金AI百億投資計畫等資源，加速實現創新應用落地。台大智活中心主任劉佩玲表示，生成式AI應用仍有許多尚未開發的可能性，台灣需要建立能促進應用落地的生態系。此次透過三個月的深度輔導，以工作坊、一對一專家諮詢、大師講座與簡報力課程等模式，協助21隊設定目標、調整產品方向、鏈接資源，並串聯產官學研及創投，使團隊能更有效推進產品打磨、募資、申請補助及市場拓展。21支晉級決審的團隊在Demo Day現場發表成果，應用領域橫跨半導體製造、醫療照護、法律、金融保險、觀光旅遊與遊戲動畫設計等產業，展現AI在多元場景中的實際效益。此次榮獲「金質獎」的10家團隊，展現生成式AI在各大產業的落地創新。生技醫藥領域的「智能基因」，結合生成式AI與RNA靶向藥物設計，驅動新藥研發。醫療照護產業有「芮斯維智」與「鉅怡智慧」，分別以AI驅動的呼吸照護生態系與非接觸式生理量測系統，為醫療機構及長照場域開啟智慧照護新篇章。半導體製造領域，為推動晶片設計效率，「崛智科技」以生成式AI驅動晶片設計創新，「煊程科技」則將生成式AI用在封裝設計與模擬。法律方面，「律果科技」打造一站式生成式AI法律流程管理平台。「睿加科技」則開發AI智財代理人，協助專利檢索與文件生成。金融保險業則有「創星物聯」與「羅賓斯科技」分別以AI副駕保險顧問與數位保險中台，打造以使用者為核心的保險新體驗。跨產業的「迪威智能」，以AI會議紀錄與決策輔助平台讓跨部門溝通與知識留存更高效。這些團隊不僅具備產品力與技術力，也展現商業化潛力，成為百工百業導入生成式AI的示範案例。除了金質獎之外，也頒發「潛力之星獎」，共11隊獲獎，包括天竑科技、艾比互動娛樂、能火動畫、笛雅奇科技、雄欣科技、智遊旅程、智慧公訴實驗室、華擎科技人工智慧實驗室、遠東新世紀、睿思智慧及賦智行雲科技。GenAI Stars從選拔、深度輔導到落地的完整機制，讓生成式AI推向百工百業，GenAI Stars不只是選拔「明星」，更為百工百業「點亮繁星」。經歷深度輔導加速落地，「金質獎」成為百工百業推展生成式AI應用的示範案例，更希望在生成式AI應用中催生出台灣的下一個獨角獸！