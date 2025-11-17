台灣最強串流平台出爐！根據資策會公布「台灣影音觀看行為調查」，已經有高達75%用戶有付費訂閱習慣，其中冠軍由Netflix奪下，用戶比率超過50%以上，而《網路溫度計》近日也公布今年度討論度最高的付費影音串流平台聲量，依舊還是由Netflix奪下冠軍，好戲不間斷討論度又高，Netflix成為台灣最強影音串流平台。
線上串流平台持續崛起！Netflix奪冠「吃台灣用戶訂閱數一半」
資策會在今年公布「台灣影音觀看行為調查」，顯示社群媒體平台是民眾觀看影音最普遍的管道，佔比75%；而使用線上串流平台以及看電視都是72%，比例也不低，其中串流影音平台以及社群比例都大幅度增加，53%增加觀看線上串流、48%增加觀看社群影音，反而是傳統電視整體減少12%，顯見網路社群以及串流平台依舊有崛起趨勢。
而在線上串流平台部分，高達有75%用戶付費訂閱的習慣，訂閱平台前五名依序為Netflix（51%）、Disney+（23%）、愛奇藝（10%）、Hami Video（8%）與LINE TV（4%），吸引用戶訂閱的前三名原因分別為「有想看的內容、價格實惠、有豐富選擇」，顯見Netflix在台灣民眾心中具備這三項特質。
愛奇藝、Disney+都輸了！線上串流平台Netflix奪雙冠軍
除了資策會公布的訂閱線上串流平台冠軍，《網路溫度計》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》進行網路聲量評比，結果Netflix依舊是奪下冠軍，且討論聲量突破56萬則，遙遙領先第二名的「愛奇藝」10萬則聲量，第三名則是「Apple TV（93981則）」，從今年2月也開始支援安卓系統使用之後，讓大批用戶瞬間湧入，也是今年線上串流平台的黑馬。
第四名至第十名則依序為、「Hami Video（88982則）」、「friDay影音（85678則）」、「Disney+（78252則）」、「LINE TV（47698則）」、「CATCHPLAY+（46313則）」、「騰訊視頻（40266則）」、「MyVideo（33110則）」。
Netflix之所以可以奪冠成為全球用戶熱愛平台不是沒有原因，從節目、影集、動漫到電影類型豐富，搭配獨有的製作內容，在全球用戶已經超過3億，今年來講推出動畫電影《Kpop 獵魔女團》最為轟動，紅遍各個國家，接下來又即將推出《怪奇物語：第五季》、《殭屍校園：第二季》續集等，同樣都是全球超熱門影集，讓劇迷都相當期待。
Netflix選擇種類超多必看！11月重點電影、戲劇一次看
然而Netflix最大的特色，就是每個月更新的片單都非常多，選擇種類真的很多，11月當然也是好看內容眾多，電影包括《蘇斯博士：史尼奇》、《戰火餘波：海豹部隊的退役長歌》、《科學怪人》、《宮﨑駿的奇幻世界》、《白日夢奇遇記》等都已經上架；下半月還有《卡曼家族死亡謎案》、《陰兒房：鬼門陰深處》、《誰是掌鏡人：越戰經典照片之謎》即將上架。
影集部分這個月初上了台灣版黑白大廚《星廚之戰》、《魷魚遊戲：真人挑戰賽：第2季》兩檔實境節目；另外還有《你旁觀的罪》、《如果我不曾見過太陽：一部曲》、《蓋比的娃娃屋：第12季》、《壞蛋聯盟：闖關大行動》、《橘郡豪宅：第4季》等；月底還有壓軸大戲《怪奇物語：第5季第1輯》、《侏羅紀世界：混沌理論：第4季》等，11月追劇繼續追起來，上個月上架的《獵魔士：第四季》、《回魂計》、《颱風商社》也別忘記看啦！
資料來源：MIC產業情報研究所、網路溫度計、Netflix
