線上串流平台持續崛起！Netflix奪冠「吃台灣用戶訂閱數一半」

顯示社群媒體平台是民眾觀看影音最普遍的管道，佔比75%；而使用線上串流平台以及看電視都是72%

訂閱平台前五名依序為Netflix（51%）、Disney+（23%）、愛奇藝（10%）、Hami Video（8%）與LINE TV（4%）

▲Netflix成為台灣民眾觀看影音線上串流平台最大宗，佔比超過一半，打敗愛奇藝、Disney+等知名平台。（圖／記者陳明中攝)

愛奇藝、Disney+都輸了！線上串流平台Netflix奪雙冠軍

結果Netflix依舊是奪下冠軍，且討論聲量突破56萬則，遙遙領先第二名的「愛奇藝」10萬則聲量

▲2025年付費串流平台網路聲量前十名，冠軍依舊由Netflix拿下，多元片源種類每次推出都引爆討論。（圖/網路溫度計提供）

，從節目、影集、動漫到電影類型豐富，搭配獨有的製作內容，在全球用戶已經超過3億

