台灣的夜市文化，一直以來都是國際遊客最想體驗的行程，而過去國際知名度最高的夜市，一直都是由士林夜市拿下。不過，根據觀光署最新的「2024年來台旅客消費及動向調查」，數據結果顯示，目前台灣國際客流量最大的夜市，已經由松山區的饒河街超車士林，成為最強夜市冠軍。
士林正式被超車！台灣最強夜市冠軍換它當
日前有鄉民在論壇PTT發起討論「現在台北最知名的夜市是哪個？」提到自己小時候最有名的夜市當屬士林夜市，而饒河夜市搭上五分埔商圈也有一戰之力，但隨著後來士林夜市出現坑客新聞、五分埔商圈沒落也影響到饒河夜市，讓他不禁好奇：「現在提到最有名夜市，第一個會想到哪裡？」
貼文曝光後，包含因為夜市王節目而爆紅的南機場夜市，還有寧夏夜市、臨江街夜市也被多次點名。
如果從外國遊客角度來看，台灣最有名的夜市也已經換人當了！根據觀光數9月份公布的「2024年來台旅客消費及動向調查」，針對6620位外國旅客進行問卷，最終最常造訪的夜市排行中，饒河夜市以35.63%位居第一，而士林夜市則以31.09%位居第二名。
2024來台旅客到訪夜市排名（觀光署統計，相對百分比）
1.饒河街夜市 35.6%
2.士林夜市 31.09%
3.寧夏夜市 21.19%
4.台中逢甲夜市 11.21%
5.高雄六合夜市 8.34%
6.基隆廟口夜市 5.36%
7.大稻埕夜市（迪化街） 3.55%
8.高雄瑞豐夜市 3.23%
9.台中一中街夜市 2.76%
10.宜蘭羅東夜市 2.60%
事實上，在2023年度的同一份調查當中，同樣收到了6102位國際旅客問卷，士林夜市當時仍以37.86%的造訪比例位居冠軍，而饒河街則在去年只有28.61%造訪比例排在第二名，沒想到才過了一年，饒河街就完成驚人大逆轉，登頂成為台灣國際遊客最多的夜市。
饒河夜市真實評價曝光！遊客認證：外國人快比台灣人多
至於饒河街觀光夜市的真實遊客評價如何呢？實際查看當地 Google 評價，累積 7 萬 7 千多則評論中，仍維持 4.3 顆星的高水準。許多遊客造訪後都認為，饒河街夜市的確值得一去，不僅能吃到各式美食，也能買到多樣服飾，附近的彩虹橋每年還會舉辦水舞嘉年華表演可欣賞，交通更是十分便利，甚至有遊客表示「外國人比台灣人還多」。
看完饒河街的優點後，再來看看遊客給出的建議。在低星評論中，也有不少遊客坦言，饒河街夜市雖然熱鬧，但逛起來相當擁擠；而因為遊客量龐大，部分攤商價格也出現不小漲幅，讓許多美食的 CP 值不如以往，少數攤位的環境衛生也仍有改善空間。
總結來說，饒河街夜市目前的人潮與聲勢的確超越了士林夜市，但同時也遭遇了過去士林曾面臨的價格、擁擠與環境問題。饒河街夜市能否及時調整、避免重蹈士林覆轍，並穩住「最強夜市」之名，就要等明年最新數據出爐後才能見分曉！
資料來源：觀光署行政資訊網
