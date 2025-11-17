我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員參選人郭凡今（17）日表示，國民黨主席鄭麗文上任後所展現的政治立場，引發部分基層對明年縣市首長及議員選舉的關注與不安。他指出，「支持蔣萬安，就是支持鄭麗文的路線」，認為此議題已成為藍營內部需面對的政治討論。郭凡引用國民黨前立委陳學聖的看法表示，鄭麗文上任後，國民黨被外界視為採取較為統派的立場，使部分候選人感受壓力。民進黨立委邱議瑩也曾表示「投給國民黨立委，就是支持鄭麗文路線」，反映外界將鄭麗文的政治傾向視為國民黨的重要方向之一。他指出，中國近期推動統戰相關宣傳，包括拍攝「沈默的榮耀」等內容，美化吳石的歷史角色；此外，全國政協主席王滬寧也要求相關系統強化統戰教育。他認為，在此背景下，鄭麗文前往祭拜吳石，可能被解讀為回應相關政治氛圍。郭凡並提到，鄭麗文在選前表達「要讓台灣人驕傲地說我是中國人」等言論，與中國官方強調的「中華民族復興」語彙相近；選後接受外媒訪問時又提及「普丁不是獨裁者」，其說法與部分國際論述有所連結。此外，她反對提升台灣國防預算，也引發外界不同意見。郭凡表示，台北市與上海每年舉辦的雙城論壇具有統戰疑慮的討論空間，而蔣萬安身為市長，過去對此議題的態度較為保守，引發部分市民關注。他最後說明：「在鄭麗文領導國民黨的情況下，我認為支持蔣萬安就等於支持鄭麗文的相關政治路線。」並呼籲市民關注兩岸政策與政黨路線選擇。